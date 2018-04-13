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NTO’da yeni meclis ilk toplantısını yapıldı

Nizip Ticaret Odası’nda 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan 28 kişilik yeni Meclis, ilk toplantısını Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu Başkanlığında yapıldı.Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu yaptığı açılış konuşmasında,...

NTO’da yeni meclis ilk toplantısını yapıldı

Nizip Ticaret Odası’nda 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan 28 kişilik yeni Meclis, ilk toplantısını Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu Başkanlığında yapıldı.Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu yaptığı açılış konuşmasında,...

13 Nisan 2018 Cuma 17:11
NTO’da yeni meclis ilk toplantısını yapıldı

Nizip Ticaret Odası’nda 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan 28 kişilik yeni Meclis, ilk toplantısını Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu Başkanlığında yapıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu yaptığı açılış konuşmasında, ” Ticaret Odamız kurulduğundan beri Nizip’in sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. İnşallah bundan sonrada bu devam edecektir. Ama hiç kimsenin tasvip etmediği bir süreç yaşandı. Sürece baktığımızda bize zararı içimizden çok dışarıdaki bir takım insanların hesaplarını Oda üzerinden görmek istemelerinden kaynaklandığını gördüm. Çok şükür ki sizlerin sağduyulu davranmasıyla oyun bozuldu.Bu süreçte özveride bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.Bundan sonra ben değil biz diyerek birlik,beraberlik içinde el ele, omuz omuza vererek Nizip’te gündemi belirlemeye davet edelim. Bu süreçte bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım arkadaşlardan haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bende varsa olan haklarını helal ediyorum. Bu vesileyle yeni dönemde görev alan Eski - Yeni tüm arkadaşlara başarılar diler, hepinize saygılar sunarım” ifadeleri kullandı.

Meclis toplantısın Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ise, “Değerli Meclis Başkanı ve Üyelerimiz, Malumunuz olduğu üzere 02.04.2018 tarihinde Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimlerimiz ve 07.04.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üye seçimi, Disiplin Kurulu asil ve yedek üye seçimi ile Birlik Delege asil ve yedek üye seçimlerimiz yapılmıştır. Seçimlerimizde 911 seçmen üyemizden 525 üyemiz yüzde 58 oy kullanılmıştır. Sizlerinde desteği ile ilçemize yakışır bir seçim dönemini başarı ile gerçekleştirmek bizleri sevindirmektir. Odamız faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve ilçemizin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Yönetim Kurulumuz, Meclis üyelerimizin, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerimizin 4 yıl boyunca birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasından memnuniyet duyacağımızı da belirtmek isterim. Sizler kulağımız gözümüz, sektör temsilcileri, itici gücümüz sizlersiniz. Bu çerçevede Odamızın kalite politikası, vizyon, misyon, temel değerleri, politikalarımız ve 2015-2018 Stratejik Planımız web sayfamızda yer almaktadır. Birlik beraberlik içerisinde bölgemizin kalkınması adına görüş ve önerilerinizi Odamızla paylaşmanızı ve ilçemize için artı değerler oluşturmak amacıyla da Yönetim Kurulu olarak desteklerinizi bekliyoruz.

Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza da yeni dönemde başarılar dilerim” diye konuştu.

Ayrıca toplantı sonunda Meclis üyeleri arasından Hesap İnceleme Komisyonuna ve Akreditasyon İzleme Komitesine üye seçimi yapıldı.
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