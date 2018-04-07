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NTO’da Özyurt güven tazeledi

Nizip Ticaret Odası (NTO)’da Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, ve Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi. Mehmet Özyurt yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Meclis Başkanı olarak Mustafa Doktoroğlu seçildi.NTO’da 2 Nisan’da yapılan...

NTO’da Özyurt güven tazeledi

Nizip Ticaret Odası (NTO)’da Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, ve Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi. Mehmet Özyurt yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Meclis Başkanı olarak Mustafa Doktoroğlu seçildi.NTO’da 2 Nisan’da yapılan...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:45
NTO’da Özyurt güven tazeledi

Nizip Ticaret Odası (NTO)’da Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, ve Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi. Mehmet Özyurt yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Meclis Başkanı olarak Mustafa Doktoroğlu seçildi.

NTO’da 2 Nisan’da yapılan seçimlerde oluşan 28 kişilik meclis, ilk toplantısını yaparak Meclis Başkanı, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu ve TOBB Genel Kurul delegelerini seçti.

NTO, “Yeniden Mehmet Özyurt” dedi.

Nizip Ticaret Odası’nın yeni yöneticilerinin belirlendiği seçimde, 27 meclis üyesi oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçim sonucunda, Mehmet Özyurt Yönetim Kurulu Başkanı seçilirken, Mustafa Doktoroğlu ise Meclis Başkanı olarak görev aldı.

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, seçimin ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde de kendilerine bu görevi layık gören herkese güven ve destekleri için teşekkür etti.

NTO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ve Disiplin Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Özyurt (Yönetim Kurulu Başkanı), Bekir Karabacak, Ali Alkan, Mahmut Polat, Mustafa Kaya, Osman Alpaslan, Mehmet Yiğit

Meclis Başkanlık Divanı

Mustafa Doktoroğlu (Meclis Başkanı), Abdullah Altınbaş (Meclis Başkan Yardımcısı), Coşkun Güzel (Meclis Başkan Yardımcısı), Ali Kaya (Katip Üye)

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Mehmet Ali Dayı, Mehmet Akif Akpek, Erdal Sarı, Orhan Budak, Emin Umur Altınbaş, Mehmet Dağlı

TOBB Genel Kurul Delegeleri

Abdullah Altınbaş, İbrahim Özkaya
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