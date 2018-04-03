Nizip Ticaret Odası üyeleri yeni meclisini seçti

Nizip Ticaret Odasında yapılan seçimle odanın yeni Meslek Komitesi ve Meclis üyelikleri seçildi.

911 üyesi bulunan Nizip Ticaret Odasında 525 üye oy kullanırken seçim saatlerinde düzenlenen kan verme kampanyası da büyük ilgi gördü. Cumartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu başkanlık seçimlerinde Mehmet Özyurt’un tek liste halinde ekibiyle birlikte göreve devam edeceğine kesin gözle bakılıyor. Nizip Ticaret Odası’nda Meslek Komitesi ve Meclis Üyelikleri seçimleri yapıldı. 911 seçmene sahip olan Nizip Ticaret Odası meslek komite seçimlerinde 525 üye oy kullanırken Nizip Ticaret Odası Ayşe Beşir Özyurt Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile oy kullanma saatlerinde Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi. Kampanya ya oy kullanamaya gelen üyelerin gösterdiği büyük ilgi dikkat çekti. Nizip Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinin sonucunda üyeler, 12 meslek grubunda 28 meclis üyesini seçerken yeni meclis üyelerinin 7 Nisan 2018 Cumartesi günü Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle yeni meclis başkanının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri seçileceği de öğrenildi. Nizip Ticaret Odası Başkanlığına Mehmet Özyurt’un seçileceğine kesin gözle bakılırken seçimlere Özyurt’un tek liste halinde gittiği de öğrenildi.

Oda meclis üyeleri seçiminde ise 1. grupta Mustafa Doktoroğlu ve İbrahim Özkaya belirlendi. 2. grupta Ali Alkan ve Bekir Karabacak isimleri yer alırken, 3. grupta, Mehmet Yiğit, Doğan Altunses ve Hasan Kaya seçildi. 4. Gurupta Coşkun Güzel, Müslüm Alkurt ve Kenan Özdemir gibi isimler belirlenen seçimlerde 5. gruptan ise, Abdullah Altınbaş, Necdet Başeğmez meclise girdi. Meclis üyeliğine 6. grupta İbrahim Demir, Müslüm Aksoy, 7. grupta İbrahim Kılıç, Ömer Delipalta, Mehmet Tiryaki, 8. grupta Mehmet Ali Karabacak, Osman Alparslan, 9. grupta, Hüseyin Yaprak Selahattin Marangoz, 10. gurupta, İbrahim Fatih Öztürkmen, Mustafa Kaya 11. grupta Mahmut Polat Ali Kaya, 12. Grupta ise, Mehmet Özyurt, Ömer Çapan gibi isimler seçildi.