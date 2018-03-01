Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Gaziantep’te Başladı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Gaziantep’te başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde olimpiyat şampiyonu merhum halterci Naim Süleymanoğlu adına Kamil Ocak Spor Salonu’nda büyükler kategorisinde düzenlenen organizasyonda, 36 şehirden 73 kulübün 510 sporcusu yarışıyor. 205’i kadın 305’i erkek olmak üzere toplamda 510 sporcunun yer aldığı turnuvanın ilk gününde kıyasıya bir yarış yaşandı.

Kadın ve erkek sporcuların 8 sıklette 4 Mart’a kadar mücadele edeceği şampiyonada, dereceye girenlere madalya ve kupalar verilecek.