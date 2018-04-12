MÜSİAD’dan İMO’ya ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Üyeleri Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, MÜSİAD heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, sektörün sorunlarının çözümü için güç birliği yapılmasının ve ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. Çeliktürk, "Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörü, yoğun istihdam alanı olması ve onlarca sektörü doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Sektörümüzün sorunlarının çözümünün sağlanması, ekonominin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle sektör paydaşları ile toplantılar yaparak, görüş alışverişinde bulunmayı önemsiyoruz. MÜSİAD ile de sektörümüzü ilgilendiren sorunların çözümünde işbirliği yapmaktan mutluluk duyarız" dedi.

“İnşaat sektörü sıkıntılı“

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, ziyaret sırasında dernek çalışmalarından bahsettikten sonra, dernek çatısı altında ‘İnşaat Sektör Kurulu’ oluşturduklarını bildirdi. Çelenk, "İnşaat sektörü son yıllarda önemli sorunlar yaşıyor. Dernek olarak inşaat sektörünü çok önemsiyoruz. Sektörün sorunlarının çözümü için ’İnşaat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri’ konulu bir toplantı düzenledik. Toplantımız verimli geçti. Bu tür etkinliklere gelecek dönemde de ağırlık vereceğiz. Hep birlikte el ele vererek sektörün sorunlarının çözümü için çaba göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

“Depreme hazırlıklı olmalıyız“

Samimi bir ortamda geçen toplantıda, imarla ilgili sıkıntılar, inşaat girdilerindeki fiyat artışları, kamu kurumları ile ilişkiler ve kentsel dönüşüm gibi konular gündeme geldi. İMO VE MÜSİAD yetkilileri sorunlarla ilgili çözüm önerilerini de sunarken, Çeliktürk, geçtiğimiz günlerde tamamlanan Gaziantep Deprem Master Planı Çalıştayı ile ilgili bilgi verdi. Çeliktürk, "Depremin ne zaman gerçekleşeceğini bilme şansımız yok. Bu nedenle depreme karşı tedbirlerimizi bir an önce almalıyız. Gaziantep olarak zaman kaybetmeden depreme hazırlıklı hale gelmeliyiz" diye konuştu.

Ayrıca Deprem Master Planının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.