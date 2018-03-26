Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu GAÜN işbirliğinde gerçekleşti.

Gaziantep’te düzenlenen Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Türkiye Multipl Skleroz Derneği işbirliğinde gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Multipl, skleroz MS yaşama değil yaşam kalitesini tehdit eden bir hastalık olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gökalp, “Aile ve hekim işbirliği yönetilmesi gereken, genç nüfusta görülen kronik ciddi bir nörolojik hastalık. Bu hastalığın yönetim sürecinden önemli ölçüde klinik hemşire desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. MS dünyada yaklaşık 3 milyon kişide, ülkemizde ise 35 bin kişiyi etkilemektedir. MS çaresi olmayan bir hastalık gibi bize gösteriliyordu ama daha sonra bu hastalığın tedavisinde çok çeşitli tedavi yöntemleri gündeme gelmiştir. Bu tedavi uzun soluklu ve sabır isteyen bir süreçtir. Türkiye’nin dört bir yanından gelen MS hastalığındaki başarılı çalışmaları olan uzman, akademisyen ve hemşirelerin katıldığı MS hastalığının tanı tedavi ve rehabilitasyon sürecindeki bilimsel gelişmeler anlatılıp tartışılacağı ve sunumların yapılacağı bu sempozyuma verimli ve başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

MS artık tedavi edilebilir

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, yıllardan beri MS hastalığının nöroloji dünyasında en ciddi hastalıkların başında yer aldığını belirterek, “Genç hasta polarizasyonun etkileniyor olması ve hastalıkla ilgili hızlı gelişmeler ilginin giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu hasta grubuna hizmet veren hekimlerin ‘klinik hemşire’ desteği ihtiyacı yadsınamaz ve bu konuda ülkemizde çok kıymetli çalışma örnekleri yürütülmektedir” diye konuştu. Prof. Dr. Akçalı, tüm dünyada görülen hastalığın artık tedavisi olmayan hastalıklar grubundan çıkarak tedavi edilebilir hastalıklar arasına girdiğini ifade ederek, sempozyumun sonunda katılımcı hemşirelere yönelik ‘MS Hemşireliği Sınavı’ yapılacağını ve sınavda dereceye girecek olan 3 hemşireye özel ödüller verileceğini söyledi.

Sempozyumun açılış konuşmalarından sonra iki gün boyunca sözel ve poster sunumları gerçekleştirildi.