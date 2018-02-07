Milletvekili Uzer, Antep’e Gazilik unvanının verilişinin 97. yıldönümünü kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Antep’e Gazilik unvanının verilişinin 97. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gaziliğin Gazianteplilerin beratı olduğunu vurguladı.

Antep’e Gazilik unvanının verilişinin 97. Yıldönümünü çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. Milletvekili Uzer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Antep’e “Gazi” unvanının verilişinin 97’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Uzer, yayımladığı kutlama mesajında, tüm dünyaya örnek olmuş Antep’in Gazilik unvanıyla taçlandırılmasının 97. yıl dönümünü kutlamanın büyük onur ve coşkusu içerisinde olduklarını ve bu unvanın tüm Gazianteplilerin Beratı olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1921 yılında Antep’e "Gazi" unvanı verdiğini hatırlatan Uzer, Antep halkının adeta destan yazdığını belirterek, "Bu unvan, zor şartlar altında verilen destansı mücadele sonucu alındı. Yokluğa rağmen inancıyla dünyaya örnek olan kahramanlık destanını yazan Antepliler, dün olduğu gibi bugün de örnek gösterilen illerin başında geliyor. El Bab’ta, İdlip’te, Afrin’de Mehmetçiğimizin kahramanca mücadelesi de yine benzer bir oyunu bozma mücadelesidir. Antep Savunmasında da olduğu gibi vatan topraklarımıza göz dikmiş sömürgecilerin planları yine boşa çıkacaktır. Edatlarımızdan aldığımız güç ve kuvvetle bizler de şehrimizi en üst seviyelere taşımak için tüm gayretimizi sarf etmekteyiz. Antep’e Gazilik unvanının verilişinin 97. yıldönümünde bizlere şehrimizi ve vatanımızı emanet eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kulandı.