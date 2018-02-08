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Milletvekili Tayyar’dan "zorunlu üyelik" değerlendirmesi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, meslek odalarındaki zorunlu üyelik konusunda yaptığı değerlendirmese, "Meslek odalarındaki ’zorunlu üyelik’ uygulamasının kaldırılması devrim niteliğinde tarihi bir karar olur" dedi.Milletvekili...

Milletvekili Tayyar’dan "zorunlu üyelik" değerlendirmesi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, meslek odalarındaki zorunlu üyelik konusunda yaptığı değerlendirmese, "Meslek odalarındaki ’zorunlu üyelik’ uygulamasının kaldırılması devrim niteliğinde tarihi bir karar olur" dedi.Milletvekili...

08 Şubat 2018 Perşembe 18:22
Milletvekili Tayyar’dan "zorunlu üyelik" değerlendirmesi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, meslek odalarındaki zorunlu üyelik konusunda yaptığı değerlendirmese, "Meslek odalarındaki ’zorunlu üyelik’ uygulamasının kaldırılması devrim niteliğinde tarihi bir karar olur" dedi.

Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından meslek odalarındaki zorunlu üyelik konusunda yaptığı değerlendirmede, "Vesayetçi zihniyetin darbe ve muhtıra dönemlerinde tahkim ettiği bu yapıların yıkılması sivil siyaseti güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Tayyar, düzenlemenin en kısa sürede yapılarak, hayata geçirilmesi temennisinde de bulundu.
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