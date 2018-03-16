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Milletvekili Erdoğan’dan Çanakkale Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Erdoğan mesajında, "Çanakkale destanın yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin...

Milletvekili Erdoğan’dan Çanakkale Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Erdoğan mesajında, "Çanakkale destanın yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin...

16 Mart 2018 Cuma 18:11
Milletvekili Erdoğan’dan Çanakkale Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Çanakkale destanın yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir.Bu cephenin isimsiz kahramanları; vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye koşarken, asla geri dönmeyi düşünmemişler, Türklük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. Onlar, Çanakkale Zaferini elde etmekle, sadece bir zafer değil, Türk milletinin Anadolu’da ki varlığının devamını da sağlamışlardır. Bu anlamlı günde, kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla hatırlıyoruz. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki; temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir. Bu duygularla, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, bu mücadeleye iştirak eden büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ruhlarınız şad olsun" ifadelerine yer verdi
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