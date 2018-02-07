MHP’li Canpolat’tan Devlet Bahçeli’ye anlamlı hediye

Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Gaziantep Savunmasında kullanılmış bir tabanca hediye etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı dinleyen Canpolat, Genel Merkeze giderek Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Gaziantep Savunmasında kullanılan bir tabancayı sedef kaplamalı sandıkta Bahçeli’ye takdim eden Canpolat, “Genel Başkanım bizlerde gerektiğinde milliyetçi kadınlar olarak sizinle Afrin’e gitmeye taşıdığımız bu canı bu vatana vermeye hazırız” dedi.

MHP Genel Başkanı hediye edilen tabancayı inceleyerek çok beğendiğini ifade etti. Gaziantep’e de selam gönderen Bahçeli, Canpolat’a sık sık ziyaretine beklediğini belirtti.

Canpolat ziyaret çıkışında Grup Toplantısında Bahçeli’nin yaptığı konuşmadan esinlenerek, “Türk milliyetçileri için hedef, Kızılelma ülküsüdür, hedef Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine öz değerleriyle ulaşmasıdır. Biz Gaziantepliler vatan savunmasının ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tarih sayfalarına baktığınızda Adımızın baş harfini GAZİ- Antep okuduğunuzda da bunu görürsünüz. Sayın liderimizin karşısında o kadar çok heyecanlandım ki anlatamam! Bu heyecan Bilge liderim Devlet Bahçeli’ye ve davamıza ömür boyu taşıyacağımız sadakat madalyamızdır. Ülküsü ve ülkesi olmayanlar bu sadakati anlayamazlar. Bizim inancımız tam Ülkümüz KIZILELMA’dır. Gerekirse liderimizin arkasından Kızılelma Afrin ise Bozkurt yaparak Afrin’e kadar gideriz” diye konuştu.