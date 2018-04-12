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Medical Park’tan Parkinson semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Hakan Bozkurt, Parkinson Günü dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek için sunum düzenledi.Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Hakan Bozkurt,...

Medical Park’tan Parkinson semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Hakan Bozkurt, Parkinson Günü dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek için sunum düzenledi.Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Hakan Bozkurt,...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:50
Medical Park’tan Parkinson semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Hakan Bozkurt, Parkinson Günü dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirmek için sunum düzenledi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Hakan Bozkurt, Parkinson hastalığının beyinde ’dopamin’ adını verdiğimiz maddenin eksikliği ile ortaya çıkan, kronik nörolojik bir hastalık olduğunu, yaşın ilerlemesiyle beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalması veya hasara uğramasıyla ortaya çıkan hastalığın hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açtığını belirtti.

Parkinsonda ileri tedavi yöntemlerini ele alan Bozkurt, hastalarına tanının ve tedavinin doğru konulduğu takdirde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkün olabileceğini söyledi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meliha Hafız ise Parkinson hastalığında yapılması gereken egzersizlerden bahsetti.

Doğru hareketler ile Parkinson hastalarının hareket kısıtlamaların düzelebileceğini ifade etti. İç hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Muhammed Sait Dağ, Parkinson hastalığında kabızlık sorunun yaşanabileceğinden ve hastaların düzenli sağlık kontrollerini yaptırmalarından bahsetti. Parkinsonda beslenmenin de önemini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Leyla Kandemir, hastaların sağlıklı beslenmesinin gerektiğini sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesini arttıracağını belirtti.

Medical Park Gaziantep Hastanesinde gerçekleşen hasta bilgilendirme toplantısı oldukça yoğun ilgi gördü. Parkinson hastalarının ilgiyle dinlediği toplantı karşılıklı soru cevaplar eşliğinde devam etti.
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