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Markalaşmak isteyen firmalara kampanya müjdesi

Sosyal medya sayfa ve kanallar için tanıtım yapmak ve markalaşmak isteyen firmalara Dolphin Ajanstan kampanya müjdesi geldi.Dolphin ajanstan yapılan açıklamada, markalaşma yolunda ilerleyen firmaların, sosyal medya sayfa ve kanalları gibi sanal...

Markalaşmak isteyen firmalara kampanya müjdesi

Sosyal medya sayfa ve kanallar için tanıtım yapmak ve markalaşmak isteyen firmalara Dolphin Ajanstan kampanya müjdesi geldi.Dolphin ajanstan yapılan açıklamada, markalaşma yolunda ilerleyen firmaların, sosyal medya sayfa ve kanalları gibi sanal...

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:09
Markalaşmak isteyen firmalara kampanya müjdesi

Sosyal medya sayfa ve kanallar için tanıtım yapmak ve markalaşmak isteyen firmalara Dolphin Ajanstan kampanya müjdesi geldi.

Dolphin ajanstan yapılan açıklamada, markalaşma yolunda ilerleyen firmaların, sosyal medya sayfa ve kanalları gibi sanal alemde gerekli tanıtımları yapılabilmesi için kampanya başlattı. 2-3 dakikalık filmlerin bütçeleri zorlamayacağı belirtilen açıklamada, "Her firmanın bir tanıtım filmi olmalı konusunda iddialıyız. Çünkü firmalar markalaşma yolunda gerek fuarlarda gerek, instegram, facebook ve twitter gibi sosyal medyada tanıtım filmleriyle tüketiciye çok daha kolay ulaşma fırsatı yakalıyorlar. Hele birde markalarına youtube kanalı açarlarsa yüzbinlerce kişiye reklamlarını ulaştırabiliyor ve daha hızlı markalaşabiliyorlar. Bunun için iyi, kısa ve profesyonelce hazırlanmış bir tanıtım filmi her markaya gerekli. İşte tamda bu konuda, Dolphin ajans olarak tanıtım filmi olmayan markalara bütçeleri zorlamayacak. 2 yada 3 dakikalık tanıtım filmleri hazırlamak için kampanya başlatıyoruz" denildi.
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