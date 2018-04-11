Kalp sağlığını korumanın yolları

Dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden en önemli hastalıkların başında kalp krizleri ve kalp damar hastalıkları geldiğini belirten Özel Deva Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Mehmet Reşat Ayalp, kalp sağlığını korumanın yollarını anlattı

Uzman Dr. Ayalp, sağlıksız beslenme ve günlük yaşamda teknolojinin aşırı kullanımın yol açtığı hareketsizliğe dikkat çekerek, kalbi yoran ve yıpratan en önemli faktörler arasında hareketsizliğin yer aldığını kaydetti. Dr. Ayalp, kalp sağlığını korumak için bazı önemli noktalara dikkat çekerek, çağın en büyük sorunlarından birinin de aşırı kilo olduğunu vurguladı. Ayalp, “Beslenme tarzı ve alışkanlıkları zamanla değişmekte, fiziksel aktivitenin minimum seviyede olması ve hareketsiz yaşamın etkisiyle obez birey sayısı gittikçe artmaktadır. Hareketsiz yaşam tarzı, kalp hastalıklarına zemin hazırladığından, fiziksel aktivite yapmayı alışkanlık haline getirmek, kalp sağlığı için önemlidir. Günde en az 30 dakika yürümek bile yaşam kalitesini artırır ve yaşam süresini uzatır. Egzersiz, yaşamın bir parçası haline getirilmelidir. Aktif spora başlamak için de mutlaka uzman yardımı alınmalıdır. Hangi yaşta hangi egzersizlerin yapılabileceği büyük önem taşırken, sporu bir yaşam felsefesi haline getirmeden önce gerekli kontrolleri yaptırmak ve vücudun hazır olup olmadığını öğrenmek gerekir” dedi.

"Yağlı soslu yemekler yerini hafif yiyeceklere bırakmalı"

Sigaranın kalp krizine yol açtığına dikkat çeken Uz. Dr. Mehmet Reşat Ayalp, “Özellikle erken yaşta sigaraya başlamak ve uzun süre sigara kullanmak, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarına neden olabilmektedir. Sigara içmiş ve bırakmış kişilerde, kalp krizi ihtimali yıllar geçtikçe azalmaktadır. Aşırı yağlı ve hayvansal gıdalar da kalp hastalıklarına sebep olabilmektedir. Sağlıklı ve yeterli beslenmeye dikkat edilmeli ve aşırı yağlı besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır. Vitamin ve mineral açısından zengin, düşük kalorili gıdalar tüketilmelidir. Lifli gıda tüketimi artırılmalı, haftada en az iki gün balık yenilmelidir” şeklinde konuştu.

"Sevdiğiniz işlerle uğraşarak stresten arının"

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığının kalp hastalığına yol açtığına vurgu yapan Mehmet Reşat Ayalp, “Yüksek tansiyon ve şeker hastalarının mutlaka doktor kontrolünde düzenli takiplerini yaptırması yaşamsal önem taşımaktadır. Stresin de kalp hastalıkları ve kalp krizlerine zemin hazırladığı bilinen bir gerçektir. Stresli yaşamdan uzak durmanın, kalp sağlığı için önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır. Stresten arınmak için yoga, nefes teknikleri, hobi edinmek gibi yöntemler seçilebilir” ifadelerinde bulundu.

"Göğüs ağrısı ve nefes darlığınız varsa"

Kalp hastalarında ne tür şikayetler olduğunu belirten Özel Deva Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Ayalp, “Sıkıştırıcı özellikte göğüs ağrısı, eforla gelen nefes darlığı, öncesine göre daha çabuk yorulma, ani veya sürekli çarpıntı, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baş ve ense ağrıları, baş dönmesi, bayılma, ayaklarda halsizlik, eklem ağrıları bulunmaktadır. Bu şikayetleri olan kişilerin en kısa zamanda bir kardiyoloji uzmanına başvurup, gerekli kontrolleri yaptırması önemlidir” diye konuştu.