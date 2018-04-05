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Kadınlardan Afrin’de yaralanan askerlere ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) üyesi bir grup kadın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan askerleri ziyaret etti.KADEM Gaziantep Temsilciliği üyesi bir grup kadın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey...

Kadınlardan Afrin’de yaralanan askerlere ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) üyesi bir grup kadın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan askerleri ziyaret etti.KADEM Gaziantep Temsilciliği üyesi bir grup kadın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:35
Kadınlardan Afrin’de yaralanan askerlere ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) üyesi bir grup kadın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan askerleri ziyaret etti.

KADEM Gaziantep Temsilciliği üyesi bir grup kadın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan askerleri ziyaret ederek, yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Kadınlara Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin de eşlik etti. Hastanede tedavi gören askerin sağlık durumu hakkında Hastane Başhekimi Zengin’den bilgi alan KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan, yaralı asker ve yakınlarına hediyeler verdi. Doğan ise ziyaret sırasında, “Bugün yaşanan da bir milli mücadele örneğidir. Yaşadığımız bir bağımsızlık mücadelesidir. Milli mücadelenin en ön saflarında bizler sizleri görüyoruz. Bizlerin kalbi ve duaları ise sizlerle. Yalnız olmadığınızı hissettirmek amacıyla sizi ziyaret etmek istedik. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu vatan için savaşan vatanperver yiğitlersiniz. Sizin gibi kahramanlar için ne yapsak azdır. Sizlere minnettarız” dedi.

Askerlerimiz için GAÜN Hastanesi’nin tüm imkanlarının seferber edildiğini anlatan Başhekim Zengin, "Kahraman Türk Ordusu Afrin harekatında bütün dünyanın gözü önünde bir destan yazdı. Bu destan kelimelerle ifade edilemez. Şu an hastanemizde tedavi gören yalnızca bir askerimiz kaldı. O da çok yakın bir zamanda taburcu olacak. Durumu oldukça iyi. Hastane olarak tüm imkanlarımızla kahraman ordumuzun hizmetinde ve yanındayız" diye konuştu.
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