Kadının güvenini kazanan daha çok kazanıyor

PR Medya Genel Müdürü Mustafa Mutlu, çocuk bezinden, temizlik maddelerine, gıdadan, hizmet sektörüne varıncaya kadar hedef kitlenin kadın olduğunu, bu nedenle kadınların güvenini kazanan firmaların daha çok kazandığını söyledi.

Genel Müdür Mustafa Mutlu, yaptığı açıklamada, insanoğlunun yaratılış itibariyle tanınmak ve tanıtılmak isteyen bir varlık olduğunu belirtti. Mutlu, her platformda öne çıkmak, benliğini okşamak ve sözlerinin tesirini görmek isteyen insanların basın yayın organlarını ve son yıllarda giderek önemini artıran sosyal medya mecralarını çok iyi kullandığını ifade etti. Araştırma kuruluşlarının belirli aralıklarla gerçekleştirdiği sosyal medya araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin büyük bir kesiminin günün yaklaşık 7 saatini internette geçirdiğine dikkati çeken Mutlu, "24 saatin 3’te 1’ni internet başında geçiren kişilerin büyük bir çoğunluğu da sosyal medyayı kullanıyor. 80 milyonluk ülke nüfusunun 48 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısı, çocukları ve teknolojiyle barışık olmayan nüfusu çıkardığınızda ülkenin hemen hemen hepsinin sosyal medya hesapları bulunmaktadır. Araştırmaya göre 48 milyonun yüzde 57’si Youtube, yüzde 56’sı Facebook ve yüzde 45’i de Instagram kullanıyor. Televizyon başında geçirilen süre ise 330 dakika yani 5,5 saat. Hayatının büyük bir bölümünü sosyal medya ve televizyonla geçiren Türk halkı, alışverişlerini de internetten yapmaya başladı. Gazete, televizyon ve dergi gibi yayınlar gibi sosyal medya mecraları da reklamlarda aranan alanlar olmayı başardı. Youtube ve Facebook gibi sosyal medya organları son yıllarda reklam verenlerin dikkatini çekti" dedi.

Tanınmak ve tanıtmak isteyen toplumda kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Mutlu, hedef kitlenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan kadınların tercihlerini de yine reklama göre yaptığını kaydetti. “Hem kendisi hem çocukları hem de eşleri için belirleyici aktör olarak karşımıza çıkan kadın, reklam verenlerin de dikkatinden kaçmamaktadır” diyen Mutlu, ajansların hazırlayacakları reklamlar için günlerce fikir teatisinde bulunduğunu ve hazırlanan senaryoların firmanın hedef kitlesine göre mesajlar içerdiğini dile getirdi. Mutlu, “Çocuk bezinden, temizlik maddelerine, gıdadan, hizmet sektörüne varıncaya kadar hedef kitle kadındır. Bu nedenle kadınların güvenini kazanan firmalar daha çok kazanmaktadır. Reklam veren taraf için de hedef kitle için de kadın güvendir. İzlediğiniz televizyon reklamlarında, okuduğunuz gazete veya derginin sayfalarında, sanal dünyanın farklı mecralarında yayınlanan reklamların büyük bir çoğunluğunda obje kadındır. Kadının aksine bir erkeği, reklamın ana karakteri olarak çok az görürüz. Ya bir araba reklamında kadınla birlikte ya bir jilet reklamında yine kadınla beraber Özetle reklam dünyası kadınların etrafında şekillenmektedir” ifadelerini kullandı.

Hayatın şekillenmesinde önemli bir rol üstlenen kadının reklamların ana karakteri olmasının da yadırganacak bir durum olmadığının altını çizen Mutlu, “Çünkü beşikten mezara kadar ki süreçte hayat kadının etrafında şekillenir. Bazen ana bazen eş bazen kardeş bazen yönetici ve eğitici olarak karşımıza çıkan kadının reklamlarda ön plana tutulması da hedef kitlenin belirlenmesinde etkili olmasından kaynaklanmaktadır" diye konuştu.