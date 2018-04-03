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İslahiye MYO öğrencilerinden sağlıklı yaşam semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri tarafından “Sağlıklı yaşam” projesi kapsamında ilkokulu öğrencilerine sağlıklı...

İslahiye MYO öğrencilerinden sağlıklı yaşam semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri tarafından “Sağlıklı yaşam” projesi kapsamında ilkokulu öğrencilerine sağlıklı...

03 Nisan 2018 Salı 13:27
İslahiye MYO öğrencilerinden sağlıklı yaşam semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri tarafından “Sağlıklı yaşam” projesi kapsamında ilkokulu öğrencilerine sağlıklı yaşam ve hastalıklardan nasıl korunacakları hakkında seminer verildi.

Toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında Laborant ve GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri tarafından “Sağlıklı yaşam” projesi çerçevesinde İslahiye Fikret Öztürk İlkokulu öğrencilerine, sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma yöntemleri anlatıldı. Gaziantep Üniversitesi TDP Koordinatörü Öğr. Gör. Adem Çalışkan, yürütülen projeler kapsamında İslahiye Meslek Yüksekokulunun TDP kapsamında İslahiye’de bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Öğr. Gör. Çalışkan, projeler sayesinde hem sosyal sorumluğa dikkat çektiklerini hem de farkındalık oluşturduklarına ifade ederek, yapılan bu projelerin amacına ulaşmasının hem kendilerini hem de öğrencileri mutlu ettiğini belirtti. Meslek yüksekokulunun sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan GAÜN İslahiye MYO Müdürü Dr. Öğretim üyesi Ahmet Deveci, “Toplumsal Duyarlılık Projelerinin hem öğrencilerimize hem de İlçemize fayda sağlaması bizim için önemli. TDP birimimizde projelerimizi gerçekleştirirken hem maddi hem manevi olanakları bize sağlıyor, görevli olan arkadaşlarımıza ve Öğr. Gör. Adem Çalışkan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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