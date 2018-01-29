İşitme engellilerin sorunları daha hızlı çözülecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, belediyeye gelen işitme engellilere daha iyi hizmet verebilmek için personellerine yönelik işaret dili kursu düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile birlikte düzenlenen ve 3 ay devam eden “İşaret Dili Kursu” tamamlandı. Belediyedeki değişik birimlerde çalışan 60 personel, yaklaşık 120 saatlik eğitimin ardından elde ettikleri bilgilerle belediyeye gelen işitme engelli vatandaşlara yardımcı olacak. Kurs ile belediye çalışanların işaret dili öğrenmesi ve işitme engellilere yardımcı olmasının güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, "Belediye olarak olmazsa olmazımız bireylerin iletişim kurmasıdır. Bir işitme engelli arkadaşımız geldiğinde karşısında onu anlayan birilerinin olması gerekiyor. Her daire başkanlığımızdan 2 personel talep ederek kursu başlattık. 3 aylık eğitimin sonunda kursumuzu başarıyla tamamladık. Şimdi belediyemize gelen işitme engelli vatandaşlarımızla daha iyi bir iletişim kuracağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.