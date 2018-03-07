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İpekyolu Kalkınma Ajansından Uluslararası Tanıtım Atağı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Unesco koruması altında bulunan Gaziantep ve Adıyaman illerinin tarihi kimliği, doğal güzellikleri ve turizm değerlerini uluslararası fuarlarda tanıtacak.Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinde faaliyet gösteren...

İpekyolu Kalkınma Ajansından Uluslararası Tanıtım Atağı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Unesco koruması altında bulunan Gaziantep ve Adıyaman illerinin tarihi kimliği, doğal güzellikleri ve turizm değerlerini uluslararası fuarlarda tanıtacak.Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinde faaliyet gösteren...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:27
İpekyolu Kalkınma Ajansından Uluslararası Tanıtım Atağı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Unesco koruması altında bulunan Gaziantep ve Adıyaman illerinin tarihi kimliği, doğal güzellikleri ve turizm değerlerini uluslararası fuarlarda tanıtacak.

Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı, Unesco Dünya Mirası Listesinde asıl ve aday unsur olarak bulunan Gaziantep ve Adıyaman illerinin tarihi, kültürel ve turizm değerlerini uluslararası fuarlarda tanıtmak için harekete geçti. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda açtığı stantla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinin kültürel ve turistik zenginlikleri ön plana çıkartan İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2018 yılında Unesco Dünya Mirası Listesinde asıl unsur olarak yer alan “Nemrut Dağı”, “Kreatif Şehirler Ağı / Gastronomi” ve aday unsur olarak yer alan “Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi”, “Zeugma Arkeolojik Siti” uluslararası fuarlarda tanıtacak. ITB Berlin Turizm Fuarı, MITT Moskova Turizm Fuarı, UITT Kiev Turizm Fuarı, BITT Milano Turizm Fuarı’na katılacak olan İpekyolu Kalkınma Ajansı, dünyanın dört bir yanından fuarlara katılacak olan turizm profesyonellerine bölgenin tanıtımını yapacak. Fuarlarda İngilizce dokümanların yanı sıra hazırlanan tanıtım filmiyle de bölgenin etkin tanıtımı yapılacak. Fuarlarda seyahat acenteleriyle bölge turizminin canlanmasına yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirilecek.

Fuarlardan sonra yerel ve ulusal gazetelerde röportajlar planlanarak fuarların etkin tanıtımı yapılacak. Uluslararası turizm fuarlarıyla yaklaşık olarak 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.
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