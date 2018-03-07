İnovasyon ve Tasarım hizmetleri verecek GETHAM çevre illere tanıtılıyor

KOBİ’lerin, desteklenmeye ihtiyaç duydukları endüstriyel tasarım alanında verecek olan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM), faaliyetlerini bölgede yaygınlaştırıyor.

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü ile Gaziantep Ticaret Odası’nın faydalanıcısı olduğu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile yürütülen Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) projesi, bölgedeki KOBİ’ler ve paydaşlarla buluşuyor.

Projenin yararlanıcıları KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ve Gaziantep Ticaret Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, tüm bölgeye hizmet vermek üzere kurulan GETHAM proje ekibi tarafından, hedef grupta yer alan firmalara yönelik kapasite geliştirme ve tasarım/ürün geliştirme alanlarında farkındalık arttırılması amacıyla seminerler gerçekleştirileceği vurgulandı. Açıklamada, projenin tanıtılacağı seminerlerde ayrıca kurumlarla işbirliği alanları ile özel sektörün GETHAM’dan en etkin biçimde yararlanma imkanları hakkında görüş alış verişi yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre seminerlerin yapılacağı şehirler ile seminer tarihleri şu şekilde:

"7 Mart - Kilis KOSGEB İl Müdürlüğü, 8 Mart - Hatay Anemon Otel, 9 Mart - Kahramanmaraş Anemon Otel, 12 Mart - Şanlıurfa Dedeman Otel, 13 Mart - Mardin İzala Otel, 15 Mart - Adıyaman, 21 Mart - Kayseri, 22 Mart - Ankara Midas Otel. Seminerler 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek."

GETHAM Ekip Lideri Vekili Michael Chambers, Tasarımcı Mirko Tattarini ve Tasarımcı Sasa Mitrovic tarafından gerçekleştirilecek seminerlerin konu başlıklarının ise “Tasarımın karlılığa etkisi, Uluslararası ve ulusal pazarda tasarımın önemi, GETHAM Tasarım Merkezi hizmetleri ve GETHAM’da imalat ve prototip olanakları” olacağı açıklandı.

Bölge illerinde yer alan KOBİ temsilcilerinin ücretsiz katılabilecekleri eğitimler için ilgililer www.getham.net web sitesi ile 0342 230 10 61 nolu telefondan detaylı bilgi alabilecek ve başvuru yapabilecekler.