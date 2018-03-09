İnovasyon Elçileri GAÜN’de buluştu

Gaziantep Üniversitesi İnovasyon Elkçileri Buluşuyor konferansı düzenleniyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yönetim ve Kariyer Topluluğu ile İnovatim Gaziantep Bölgesi tarafından düzenlenen konferansa, İnovatim Genel Koordinatörü Kamil Mercimek, GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Gamze Erden, GAÜN Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Ahmet Tan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Reşat Taman’ın konuşmacı olarak katıldı. GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, öğrencilere seslenerek, “Sizin arkanızda büyük bir güç var. Biraz gayret lazım, bu işe eğilmek lazım. Kendinizi ülkenizin geleceği açısından bilinçli olarak hazırlamanız gerekiyor” dedi.

Global ölçekte bakıldığında, dünyanın artık bilişim teknolojileri üzerine doğru evrilmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Bedir, bilginin artık teknolojiyle birlikte ürünün içine gömülmesini Endütri 4.0 olarak tanımlandığını vurgulayarak, “Düşünün, elinizde bir cihaz var ve bu cihazın bir çalışma tekniği ve metodolojisi bulunmaktadır, işte bu teknik bir bilgidir. Temel bilimler olarak adlandırılan fizik, kimya, matematik ve biyolojinin temel kanun ve kuramların harmanlanarak bilginin oluşturulup, ürüne dönüştürülmesi inovasyon uygulamaları ve inovatif düşünme ve planlamalarından geçmektedir. Ülkemizin yıllık ihracat rakamlarının 170-200 milyar dolarlardan, ülke olarak 2-3 katına çıkartmamız gerekmektedir. Yeni hedef ve vizyonlara ülkemizi taşımak ve gelecek nesillere daha güzel şeyler bırakmak için bunları yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Bedir konuşmasının devamında, “Ülkemiz kendisine gerçekçi bir hedef koyarak, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmeyi planlamaktadır. Bunu başarmak için tarım, makina, turizm, tekstil ve benzeri ihracat takımlarının yanına inovatif, katma değeri yüksek, kiloda hafif ama pahada ağır yeni ürünler eklemek zorundayız. Bu nedenle ülkemizde inovatif girişimlere ve alt yapı çalışmalarına hız vermeliyiz ve bilgiyi teknolojiyle birlikte ürüne gömerek yeni ürünler üretmek zorundayız. İnova-Tim bu hedefler doğrultusunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından desteklenen bir oluşum olup, üniversitemizle oluşturacakları iş birliktelikleriyle, siz öğrencilerimize inovasyon kültürü, inovatif düşünme ve inovasyon algısının oluşturulmasına yönelik faaliyetler düzenleyeceklerdir. Bu etkinlik, bu faaliyetlerden ilki olup, kariyer planlamasında siz öğrencilerimize güzel ufuklar açacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Girişimcilik konusunda bilgilendirmeler yapan GAÜN İktisadi, ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tan konuşmasında, “Eğer bir kişi herhangi bir şeyi kendine dert etmezse girişimci olamaz. Girişimci olarak başarı hikâyesi yakalamış insanların hayatına baktığımızda hemen hemen hepsinin en önemli ortak özelliği bir şey ile dertlenmeleridir. Dert ettikleri her ne ise o konu o kişiyi zirveye taşımıştır. Üniversitelerde girişimcilik dersinin tüm programlarda açılmasının en önemli amacı da ülkemizi ileriye taşıyabilecek dertli öğrencilerin yetiştirilmesi ve bu konuda potansiyeli olan öğrencilerin önünü açmaktır” ifadelerini kullandı.

İnovasyon ve girişimcilik adına Teknopark ve Target’te birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Gaziantep Teknopark ve TTO Genel Müdürü Ekrem Tekin, “Dört yıl önce 18 olan girişimci sayımız şimdilerde 80’li rakamları zorluyor. Yıllık ortalama 200 adet sanayi ortaklı proje geliştiriyoruz. TÜBİTAK’ın 150 bin TL’lik Teknogirişim Sermaye Desteği Gaziantep ve hinterlandındaki tek uygulayıcı kuruluşuz. 120’yi aşkın patent başvurumuzla bölgenin inovasyon konusunda önemli bir adresi durumundayız. TİM ile TİM-TEB Girişim evini kurmuştuk. Şimdi öğrenci organizasyonunu tamamlamak üzere İnovamaker Topluluğunun da kuruluşu için çalışmalara başladık. İnovaMaker Topluluğunun ön-prototiplerini geliştirebileceği bir Fablab’ı ise temel seviyede oluşturmak üzere siparişlerimizi verdik. İnovasyon yapmak isteyen tüm öğrencilerimizin yolunu açmaya devam edeceğiz” dedi

Girişimciliğin bir birikim ve yaşam tarzı olduğunu dile getiren GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Gamze Erden, “Ülkemiz ekonomisi ve sanayisi bugünlere kolay gelmedi. Son 50-60 yılda çok şeyler değişti bu ülkede. İstikrarsızlar yaşandı çoğu zaman ama girişimci pes etmedi. Dünya’ya açıldı, yeni pazarlar buldu. Cesareti, risk alabilme kabiliyeti ile yüzlerce kişi istihdam etmek ve bu ülkenin ekonomisinin, sanayisinin gelişmesi için yeri geldi imkânlarını sonuna kadar zorladı. Hem kendini hem de bulunduğu sektörü geliştirdi. Düştüğü yerden defalarca kalktı. Cesaretle yoluna devam etti. Kendine dava edinip tutkuyla çalıştı. Her daim yeni şeylerin peşinden koştu. Girişimcilik bir birikim ve yaşam tarzı. Girişimcilik kültürü sadece para kazanma değil, yenilik kapasitesi ve başarı odaklı bir yapılanma. Tabiî bu kültürün kuşaktan kuşağa geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Dünya’da inovasyon gibi kavramlara neden öncelik verildiğini ve bu konuda İnovatim’in neler yaptığını açıklayan İnovaTim Genel Koordinatörü Kâmil Mercimek, “İnovatim projesi yaklaşık 2-2,5 yıllık bir proje. Edgar Allan Poe’nin sözlerinde olduğu gibi, ‘Dünya’nın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi, en büyük çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi.’ misyonuyla çalışıyoruz. Yaptığımız her projenin temel çıkış noktası bu oluyor. Günümüzde teknoloji çok hızlı gelişiyor İnovasyonu anlamak ve yapmak için nasıl harekete geçmek gerektiğinin farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bu biraz vizyon ve ekip çalışması” diye konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Reşat Taman da, İpekyolu Kalkınma Ajansının kurulduğu günden bu yana AR-GE ve Inovasyon alanında verdiği destekleri, Cazibe Merkezleri Programı ve Ajansın tanıtımı ile ilgili bilgi verdi. Sonrasında bölgenin lokomotif sektörlerinden olan gıda sektöründeki dünya’da hali hazırda uygulanan inovatif örneklerini dile getirdi. Son olarak da 2018 ‘in Tüketim Eğilimleri konularında katılımcıları bilgilendirildi.