İhracatçı global rekabeti gücünü arttırmak için fıstığa el attı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, önemli bir sanayi ürünü haline gelen Antep Fıstığı ile ilgili olarak mevcut pazarların korunması ve ihracat payının artırılması konusunda iç piyasada oluşan arz dengesizliklerinin ciddi engel oluşturduğunu dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında Abdulkadir Çıkmaz başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Yönetim Kurulu, sektördeki gelişmeler ve ihracatta alınan mesafeyi değerlendirdi. Başkan Çıkmaz, Antep fıstığının uluslararası piyasalarda daha geniş bir kitleye ulaşması için farklı projelere imza attıklarını belirtti. Hem kuru yemiş olarak tüketilen hem de tatlılar ve çikolata sanayi için olmazsa olmazların başında gelen Antep Fıstığının, Türkiye için önemli bir ürün olduğunu ifade eden Çıkmaz, bu kadar değerli bir ürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması için dahilde işleme rejimi kapsamında değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi. Son zamanlarda özellikle stokçuların depolayarak oluşturdukları spekülasyonlar sonucunda Antep Fıstığı fiyatlarının anormal düzeyde arttığına dikkat çeken Başkan Çıkmaz, yüksek fiyatların ihracatçının yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü kırdığını belirtti. Bu sorunun önlenmesi için Ekonomi Bakanlığının Antep Fıstığının Dahilde İşleme Rejimi kapsamına alınabilmesi için ürün listesine alınması gerektiğini açıkladı.

"Global pazarlardaki rekabet gücümüzü arttıracağız"

Bununla ilgili aldıkları yönetim kurulu kararıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Çıkmaz, ihraç kaydıyla ithal edilecek olan fıstığın işlendikten sonra farklı ülkelere ihraç edileceğini ve global pazarlardaki bu ürünle ilgili rekabet gücünün artacağını da sözlerine ekledi. Mevcut müşterilerin yıl genelinde düzenli arz yapabilen satıcı aradığını, Türk ihracatçıların ise ürünün hasat miktarına ve iç piyasa fiyatlarına bağlı olarak gelen talepleri karşılamakta dönem dönem yetersiz kaldıklarını ortaya koyan Çıkmaz, yaptığı değerlendirmede yurt içi hasat dönemi dışında ve sınırlı bir süre aralığında izin verilecek şekilde yurt dışından temin edilecek ürünü işledikten sonra ihraç etmek istediklerini, bunun için de destek beklediklerini kaydetti. 2014 yılında ülke genelinde 42 milyon dolar olan Antep Fıstığı ihracatının 2016 yılında 97 milyon dolar, 2017 yılında ise 72 milyon dolar gerçekleştiğini ve yıldan yıla ihracatta çok büyük dalgalar yaşamakta olduğuna işaret eden Çıkmaz, bu sorunun çözülmesi halinde ihracat açısından daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini vurguladı.

Kuru meyvede 2017 ihracat rakamı 192 milyon 990 bin dolar

Birliğin 2017 ihracatı ve 2018 hedeflerine de değinen Çıkmaz, geçen yıl 192 milyon 990 bin dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, bu seneki hedeflerinin ise 300 milyon dolar olduğunu dile getirdi. İhracatta kuru kayısının yüzde 43,3 pay ve 83 milyon 643 bin dolarla ilk sırada yer aldığını, bu ürünü yüzde 22 pay ve 42 milyon 427 bin dolarla Antep fıstığının izlediğini anlatan Çıkmaz, ihracatın kalan kısmını da diğer ürünlerin karşıladığını kaydetti.

İhracatın hemen hemen yarısını Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiklerine işaret eden Çıkmaz, “Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızın yüzde 45,8’ini karşılıyor. Bu bölgeye geçen yıl 88 milyon 334 bin dolarlık ihracat yaptık. Avrupa’yı yüzde 16,3 pay ve 31 milyon 631 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri karşıladı. Kalan ihracatı da diğer bölgelere yaptık. Ülke bazında Almanya en fazla ihracat yaptığımız ülke olarak dikkat çekti. Bu ülkeye geçen yıl 31 milyon 429 bin dolarlık ihracat yaptık. Almanya’yı 20 milyon 213 bin dolarla Amerika ve 19 milyon 926 bin dolarla da İtalya izledi” diye konuştu.

Çıkmaz, 2017 yılını geride bıraktıklarını 2018 hedeflerine yetişmek için de gece gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekledi.