Huzurevi sakinleri için kermes düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Yaşlı Bakım Programı öğrencileri tarafından Yaşlılar Haftası Etkinlikleri kapsamında kermes düzenlendi.

GAÜN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen kermeste konuşan GAÜN Yaşlı Bakım Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Aynur Tetik, öğrencilerden gelen talepler üzerine ve yaşlılar haftası dolayısıyla kermes düzenlediklerini belirterek, "Yaşlı Bakım Bölümü olarak daha önceki senelerde de bu tür etkinliklerimiz oldu. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu etkinlikteki gelirlerle Gaziantep Huzur Evindekilere hediyeler alıp onlarla güzel bir gün geçirmek ve öğrencilerimize sosyal sorumluluk görevini aşılamak amacındayız” dedi. Yaşlı Bakım Programı 2. Sınıf Öğrencisi ve Kermes Komite Kurulu Başkanı Ayşe Çetin de, etkinliği düzenlemedeki amaçlarının hem yaşlılar haftasını kutlamak hem de farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti. Çetin, "Herkes muhakkak bir gün yaşlanacak ve ondan dolayı yaşlıları unutmamamız lazım. Elde edeceğimiz gelirleri huzur evi sakinlerine arkadaşlarımızla beraber hediye alıp onların ziyaretine gideceğiz. Yaşlılar bizim kültürümüz, geleceğimiz ve var olmam sebebimizdir" diye konuştu.