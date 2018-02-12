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HKÜ, kapılarını Iraklı öğrencilere açtı

Türkiye’nin ve Gaziantep’in farklı bölgelerinden lise öğrencilerini üniversite atmosferini yerinde yaşamak için ağırlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bu defa kapılarını Iraklı üniversite adaylarına açtı.Uluslararası öğrenci...

HKÜ, kapılarını Iraklı öğrencilere açtı

Türkiye’nin ve Gaziantep’in farklı bölgelerinden lise öğrencilerini üniversite atmosferini yerinde yaşamak için ağırlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bu defa kapılarını Iraklı üniversite adaylarına açtı.Uluslararası öğrenci...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:23
HKÜ, kapılarını Iraklı öğrencilere açtı

Türkiye’nin ve Gaziantep’in farklı bölgelerinden lise öğrencilerini üniversite atmosferini yerinde yaşamak için ağırlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bu defa kapılarını Iraklı üniversite adaylarına açtı.

Uluslararası öğrenci potansiyelini gün geçtikçe arttıran HKÜ’yü, Irak’ta bulunan Dar-Alsalam Private School öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde ziyaret etti. Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere tercihlerinde yardımcı olabilmek ve HKÜ’yü daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında öğrencilere ilk olarak HKÜ Kampüsü tanıtıldı. Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de farklı ülkeden üniversite hayatını yakından inceleme fırsatı buldu. Üniversite kampüsü içindeki binaları gezen üniversite adaylarına HKÜ’nün tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar, burs olanakları, sosyo-kültürel faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Üniversiteyi yerinde görmenin motive olmaları açısından daha yararlı olduğunu düşünen öğrenci grubuna gezi programı çerçevesinde HKÜ’nün mühendislik fakültesi ,eğitim fakültesi, iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, hukuk fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, yabancı diller yüksekokulu, meslek yüksekokulu, Mütercim Asım Kütüphanesi ve tüm kampüs alanı gezdirildi.

Gezi sonunda hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler pratik eğitimin uygulandığı laboratuvarlar, eğitim alanları ve uygulamaları gördükten sonra meslek tercihlerini yeniden gözden geçireceklerini, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kampüs olanaklarını ve öğrencilik hayatını çok beğendiklerini vurguladı.
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