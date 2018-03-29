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Hıdıroğlu 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Ülkemiz 2017 yılındaki büyüme başarısından sonra şimdi ihtiyacımız olan bu başarıyı sürdürmektir. 7,4’lük büyüme,...

Hıdıroğlu 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Ülkemiz 2017 yılındaki büyüme başarısından sonra şimdi ihtiyacımız olan bu başarıyı sürdürmektir. 7,4’lük büyüme,...

29 Mart 2018 Perşembe 16:57
Hıdıroğlu 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi

GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendirerek, "Ülkemiz 2017 yılındaki büyüme başarısından sonra şimdi ihtiyacımız olan bu başarıyı sürdürmektir. 7,4’lük büyüme, geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır” dedi.

2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Hıdıroğlu, “Ülkemiz çevresindeki olumsuz gelişmelere karşın, 2017 yılı büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması, ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediğini göstermektedir” şeklinde konuştu. 2017 yılının son çeyreğindeki yüzde 7,3’lük büyüme ve yıl genelindeki 7,4’lük büyümenin önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Hıdıroğlu, “Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2017 yılında yüzde 7,4 arttı. Bu rakam ülkemizin 2017 yılında önemli bir büyüme sağladığını ortaya koymaktadır. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan ana başlıklar incelendiğinde sanayi sektörü yüzde 9,2, inşaat sektörü yüzde 8,9 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek-içecek faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmet sektörünün katma değeri ise yüzde 10,7 artış sağladı. Bu rakamlar ülkemizin her türlü zorluğa, çevresindeki olumsuz gelişmelere karşın dimdik ayakta olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Ülkemizin her koşulda güçlü bir ekonomiye sahip olması iş dünyası olarak bizlerin geleceğe güvenle bakmasına ve devletimize olan güvenimizin artmasına vesile olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Büyüme rakamlarında elde edilen başarının, Türkiye’nin her geçen gün ekonomik kalkınmasını sürdürdüğünü ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ortaya koyduğuna dikkat çeken Hıdıroğlu, “Büyüme rakamlarında elde edilen başarı, aynı zamanda iş dünyasının basiretini de ortaya koymaktadır. Ülkemiz;, devletimizin teşvik ve destekleri, özel sektörün çabaları ile büyümesini sürdürecek ve tüm hedeflerine ulaşacaktır” diye konuştu.

Hıdıroğlu, 2017 yılında G-20 ortalamasının 3,8 olduğunu, Türkiye’nin büyümesi ile Çin ve Hindistan’ı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attığını, OECD ülkeleri içinde İrlanda’dan sonra ikinci büyüme oranına ulaşan ülke olduğunu da sözlerine ekledi.
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