Hanım eller sergisine yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sanatseverlerin beğenisine sundu. Yoğun katılımın olduğu ‘Hanım Eller’ sergisindeki eserler, büyük beğeni topladı

Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep’teki bir Alışveriş Merkezi işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler, ‘Hanım Eller’ adıyla görücüye çıktı. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 39 aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, uzun uğraş ve emek verdikleri mefruşat, Antep işi, iğne oyası, tel kırma, rölyef, sabun, resim, pasta gibi 8 ana branştaki bin ürünü Gazianteplilerin beğenisine sundu. Alışveriş Merkezi’nde açılan sergi, 12 Mart 2018 tarihlerine kadar açık kalacak ve 11:00 ile 21:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Serginin açılış törenine Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AVM Müdürü Sait Can Gizir, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri, mahalle muhataraları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkana teşekkür

Sergi açılışı öncesinde konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, “Bu güzel eserlerin oluşmasına, insanlarımızın beceri sahibi olmasına, aile ekonomilerine katkı sağlayacak meslek sahibi olmalarına vesile olan başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına, zamanlarını en iyi şekilde değerlendiren kursiyerlerimize ve onlara destek olan ailelerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Bu sergimizin hem emek veren insanlarımız hem de insanlık ve ülkemiz için hayırlı neticeler doğurmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Eğitimlerde ortaya çıkan eserler sergileniyor"

Açılan sergiye ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü farklı bir şekilde kutluyoruz. Ben, öncelikle tüm hanım kardeşlerimizin ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Bilindiği gibi bizim aile merkezlerinde hanımlarımıza yönelik farklı branşlarda eğitimler veriliyor. Bugün aldıkları eğitimler neticesinde ortaya çıkardıkları eserler sergileniyor. Tabi bugün hanım kardeşlerimiz, bize sürpriz yaptılar. Biz onların Kadınlar Günü’nü kutlarken, onlar ortaya çıkardıkları eserlerle bize teşekkür mahiyetinde bir geri dönüş yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere her sene biz, bu çalışmayı yapıyorduk. Aslında her aile merkezimizin sergi açılışları ayrı ayrı yapılıyordu. Bu durumu ortadan kaldırdık. Tüm sergileri bir araya getirdik. Açılışı yapılan sergimizde; mefruşat, Antep işi, iğne oyası, tel kırma, rölyef, sabun, resim, pasta gibi branşlarda yapılan eserler sergileniyor. Bu konuda emeği geçen tüm hanım kardeşlerimize ve özellikle paydaş kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her sene daha iyi sergiler açarak burada kardeşlerimizin ev ekonomilerine nasıl katkı sağlarlar, bunun telaşesi içerisindeyiz. Burada da bir nakış işinin 3 bin TL’ye, 5 bin TL’ye satıldığını görüyor olmak da bizi ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu,

Yapılan konuşmanın ardından protokol, serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan sergide kadınlar tarafından üretilen eserler büyük dikkatle incelendi ve büyük beğeni topladı. Başkan Fadıloğlu, sergiye katılan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti.