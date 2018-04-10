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Halıcılardan seçim öncesi örnek tablo

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkan Adayları Ahmet Kaplan ve İlyas Öztürkmen, seçim öncesi bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.Dünya halı sektörüne yön veren Gaziantepli halıcılar yarın Halı İhracatçıları...

Halıcılardan seçim öncesi örnek tablo

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkan Adayları Ahmet Kaplan ve İlyas Öztürkmen, seçim öncesi bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.Dünya halı sektörüne yön veren Gaziantepli halıcılar yarın Halı İhracatçıları...

10 Nisan 2018 Salı 16:46
Halıcılardan seçim öncesi örnek tablo

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkan Adayları Ahmet Kaplan ve İlyas Öztürkmen, seçim öncesi bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi.

Dünya halı sektörüne yön veren Gaziantepli halıcılar yarın Halı İhracatçıları Birliğinin yeni yönetimini belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçimlerde Ahmet Kaplan ve İlyas Öztürkmen’in listeleri yarışacak. Başkan adayları Kaplan ve Öztürkmen seçim öncesi Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinde bir araya geldi. Centilmenlik gösterisi yaparak el sıkışan rakipler, seçimlerin demokratik bir ortamda geçmesini isteyerek, “Gaziantep halı sanayicileri ve ihracatçıları olarak büyük bir aileyiz. Seçimler birlik ve beraberliğimizi bozmamalı, daha da güçlendirmelidir. Seçim sonucunda kazanan Gaziantep ve halı sektörü olsun. Seçim sonunda kim kazanırsa kazansın, karşılıklı el sıkışarak başarılar dileyeceğiz ve sektörümüzün daha da güçlenmesi için birlik ve beraberlik icerisinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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