Güneydoğu’da İhracat Artışı Sürüyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, 2018 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracat rakamlarını kamuoyuna şöyle açıklıyor, “Birliklerimize 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5,9’luk artışla toplam 1 milyar 329 milyon 588 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. İhracatın artışından memnuniyet duyuyoruz. 2018 hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam edecektir” dedi. 2018 yılının ikinci ayında da ihracat artışının sürdüğünü belirten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, “Şubat ayında GAİB’ten toplam 707 milyon 584 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Ocak-Şubat dönemine bakıldığında ise, 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5,9’luk artışla toplam 1 milyar 329 milyon 588 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını açıkladı. Başkan Çıkmaz yaptığı yazılı açıklamada aynı dönemde, diğer İhracatçı Birlikleri adına ise toplam 60 milyon 220 bin dolarlık ihracat kayda alındığını belirterek “Diğer birlikler adına kayıt altına alınan ihracat işlemlerine bakıldığında bölgemizden GAİB’in ihracat kayıt işlem hacmi, yüzde 6’lık artışla 1 milyar 389 milyon 807 bin dolar olmuştur” şeklinde konuştu.

2018 ihracatında Ortadoğu liderliğini sürdürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracata Ortadoğu ülkelerinin liderliğini sürdürdüğünü de sözlerine ekliyen Çıkmaz, “Bölgemiz ihracatında Orta Doğu Ülkeleri yüzde 49,2 pay ile ilk sırada yer almakta, AB Ülkeleri yüzde 20,9 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri yüzde 10,8 pay ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 170 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş olup bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” dedi. Ürün bazında ihracat değerlendirmesi de yapan Başkan Çıkmaz “İhracatımıza ürün bazında bakıldığında halı, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir çelik mamulleri ile dış giyim ürünleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Gaziantep iki ayda 1 milyar 64 milyon 83 bin dolar ihracat yaptı

Ocak ve Şubat aylarında Gaziantep’in yüzde 5,7’lik bir artışla 1 milyar 64 milyon 83 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini de açıklayan Başkan Çıkmaz, “Bölgemizin lokomotif ili olan Gaziantep, Şubat 2018 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla 5,4’lük artışla 541 milyon 835 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 64 milyon 83 bin dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini korumaktadır. Tekstil ve ham maddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ilimizin ihracatında önde gelen sektörlerdir” diye konuştu.