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GÜDAT’ın Yaz Gelişim Kampı başladı

Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Topluluğu (GÜDAT) ikinci dönem faaliyetlerine Araban’ın Köklüce Kanyonu’nda, Yaz Gelişim Kampı ile başladı.GAÜN Dağcılık Topluluğu üyelerinin dönem başında aldıkları yaz temel eğitiminin devamı...

GÜDAT’ın Yaz Gelişim Kampı başladı

Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Topluluğu (GÜDAT) ikinci dönem faaliyetlerine Araban’ın Köklüce Kanyonu’nda, Yaz Gelişim Kampı ile başladı.GAÜN Dağcılık Topluluğu üyelerinin dönem başında aldıkları yaz temel eğitiminin devamı...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:28
GÜDAT’ın Yaz Gelişim Kampı başladı

Gaziantep Üniversitesi Dağcılık Topluluğu (GÜDAT) ikinci dönem faaliyetlerine Araban’ın Köklüce Kanyonu’nda, Yaz Gelişim Kampı ile başladı.

GAÜN Dağcılık Topluluğu üyelerinin dönem başında aldıkları yaz temel eğitiminin devamı olan Yaz Gelişim Kampı, Araban’ın Köklüce Kanyonu’nda gerçekleştirildi. GÜDAT Lideri Hakan Özer, dönem başında verilen eğitimler ve yeni temel bilgilerin öğrenildiği kampta ekip olmanın,inovatif hareket etmenin yanı sıra zorlu durumlara çözüm üretmenin öneminin işlendiğini belirterek, GÜDAT üyelerinin iniş ve tırmanış yapılan sistemlerin nasıl kurulduğunun önemini öğrenerek, kendilerini geliştirmek üzere eğitim almaya devam edildiğini söyledi. GÜDAT Lideri Özer, "Bu kampta, üyelerimiz kendi yaptıkları sistemlerden iniş ve tırmanış gerçekleştirdi. Kampı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Faaliyetlerimize destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Üniversite üst yönetimine, GAÜN 80. Yıl Kültür Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara, faaliyetin sorunsuz geçmesini sağlayan eğitmen ve üye arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.
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