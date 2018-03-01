GTO’da Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Vergi Haftası münasebetiyle GTO’nun Şubat ayı Meclis Toplantısına katılan Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve beraberindeki heyet meclis üyelerinin vergi ile ilgili sorularını cevapladı.

Toplantı Meclis Başkanı Settar Konukoğlu başkanlığında meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımı ile yapıldı. Meclis toplantısının açılışında konuşan Konukoğlu, Afrin operasyonunu ve gelişmeleri şöyle değerlendirdi, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak’ta başlatılan “Zeytin Dalı” operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla meşru müdafaa kapsamında devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Siyasi partilerin, toplumun ve iş dünyasının ülke menfaati için ortak ve kararlı duruşu, devletin ve askerin yanında durması önemli. Zeytin Dalı operasyonu sırasında şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi. Meclis toplantısında, küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek Odanın çalışma ve projeleri ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ülkemizin ve Gaziantep’in her alanda önemli başarılara imza atarak "örnek ve model” olmaya devam ettiğini söyledi.

KOBİ Destek Ve Danişma Merkezi Kuruldu

Meclis toplantısında üyelere ve iş dünyasına hizmet vermek üzere oda bünyesinde “KOBİ Destek ve Danışma Merkezi" kurulduğunu açıklayan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, merkezin üyeleri ve iş dünyasını destekler ve teşvikler hakkında bilgilendireceğini söyledi. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF), Kalkınma Ajansları, Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere destek ve teşvikler verildiğine dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, “Küresel dünyada her alanda kıyasıya rekabetlerin yaşandığı süreçte, ülkemizin en önemli gereksinimi istikrarlı ve sürdürülebilir büyümedir. Küreselleşme, yeni dünya düzeni, rekabetçilik anlayışının değişmesi ve dünyada yaşanan dönüşüm, özellikle gelişmekte olan ülkeleri zorlamaktadır. Ülkemizde güncel gelişmeler, ülkemizin potansiyeli ve ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik birçok çalışma yürütülmektedir. Bununla birlikte gerçek ve tüzel kişilere söz konusu amaçlar çerçevesinde uygun projelerini hayata geçirmelerinde ülkemizin çeşitli kurum/kuruluşlarınca destekler sağlanmaktadır. Bunun yanında son dönemde istihdamı, ticareti, sanayiyi, tarımı destekleme yönünde yeni adımlar atılıyor. Bunlardan kamuoyunun ve tüm iş dünyasının haberdar olması ve faydalanmasını istiyoruz. Üyelerimizi ve iş dünyasını destek ve teşvikler konusunda doğru yönlendirebilmek için ‘KOBİ Destek Ve Danışma Merkezi’ oluşturduk” dedi. 29. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Gaziantep Ticaret Odası’nı ziyaret eden ve Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ile görüşen Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve beraberindeki heyet, akabinde Şubat ayı olağan meclis toplantısına katılarak meclis üyelerinin vergi ile ilgili sorularını cevaplandırdı. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Vergi Haftası kutlamaları münasebetiyle Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu’na birer buket takdim etti.