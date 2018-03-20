GTO’da Meslek Komite Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meslek Komite başkanları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ile bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Yönetim Kurulu olarak görev aldıkları günden bugüne kadar meslek komitelerinin önemli ve etkin çalışmalar yaptığını belirterek, komite başkan ve üyelerine teşekkür etti. Oda çalışmalarının temelini meslek komitelerinin oluşturduğuna dikkat çeken Hıdıroğlu, “Birlik ve beraberlik içerisinde Gaziantep’i ve odayı daha iyi noktalara getirmek için çalışıyoruz” dedi. Hıdıroğlu, hayata geçirilen projelerin, gerçekleştirilen etkinliklerin, sorunlara üretilen çözümlerin GTO Meslek Komitesi üyelerinin çalışmalarının sonucunda oluştuğunu söyledi. Meslek Komite Başkanları Ortak Toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri M. Sami Akay, Murat Karakaş ve Bülent Evyapan katıldı.

“Şikayet eden değil, çözüm üreten odayız ”

Komiteler tarafından yapılan çalışmaları ve ortak toplantıları önemsediklerini belirten Hıdıroğlu, “Komiteler verimli çalıştığında ve Yönetim Kurulu bunları etkin şekilde takip ettiğinde başarılı işler ortaya çıkıyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önceliğimiz komitelerden gelen talepler oldu. Oda olarak şehrimiz ve üyelerimiz için üstlendiğimiz sorumluluk çok önemli ve büyük bir sorumluluk. Birlik ve beraberlik içerisinde Gaziantep’i ve Odayı daha iyi noktalara getirmek için çalışıyoruz. Yönetim Kurulu olarak, meclis ve meslek komiteleri ile uyum içerisinde çalışarak sorun değil, çözüm üreten Oda olduk" şeklinde konuştu. Gaziantep’in bulunduğu seviyeye gelmesinde GTO’nun önemli katkıları olduğunu vurgulayan GTO Başkanı Hıdıroğlu, “GTO, misyonu, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda Gaziantep için çalışmaya, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öncülük yapmaya devam edecektir. GTO bu vizyon ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde büyük bir özveri ile çalışmış ve çok önemli başarılara imza atmıştır. Gaziantep’in gelişmesinde birlik, beraberlik ve ortak akıl çok önemlidir. GTO, Gaziantep’in yararına olan her alanda üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Gaziantep Ticaret Odası, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Oda Meclisi, Meslek Komiteleri, üyeleri ve çalışanlarıyla Gaziantep’te birlik ve beraberliğin tesis edilmesinde önemli adımlar atmış ve diğer kurumlara önderlik etmiş ve birçok alanda ilkleri başarmış öncü bir kuruluştur” diye konuştu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu, Gaziantep’in ekonomik hayatının yanında eğitim, sağlık, kültür ve sanat gibi birçok alanda da şehre önemli katkılar sağladığını sözlerine ekleyerek başarılı çalışmalarından ötürü komite başkanlarına teşekkür etti