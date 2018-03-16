GTO Başkanlarından Çanakkale Deniz Zaferi Kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi’nin Türk tarihinin akışını değiştiren bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, zaferin 103. yıl dönümünü kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajda Çanakkale Savaşlarının tarihî önemine vurgu yapan Hıdıroğlu ve Konukoğlu, “I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde Anadolu’nun doğusundan batısına eli silah tutan bütün vatan evlatları çarpışmış, bunların 250 bine yakını şehit olmuş, geride on binlerce gazi kalmıştır. Bu savaşta, milli birlik ve beraberlik duygusu zamanın en güçlü donanmasına karşı koymuş, Mehmetçik insanüstü bir gayret ve sonsuz bir imanla çarpışıp bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ diye haykırmıştır. Bu da Türk Milletine zaferin yolunu açmıştır” ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi’nin Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu, her satırında insanlık onuru bulunan bir zafer olduğunu vurgulayan GTO başkanlarının mesajında, "Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. Yıl Dönümü kutlu olsun. 3 Kasım 1914 ila 18 Mart 1915 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden deniz savaşlarıyla Gelibolu Yarımadası’nda 25 Nisan 1915 - 8/9 Ocak 1916 tarihleri arasında cereyan eden kara savaşları Türk tarihinin şanlı sayfalarını dolduran birer destandır. Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın temelleri, Çanakkale’nin Boğazı’nın derin sularında, Conkbayırı’nda, Alçıtepe’de, Kilitbahir’de ve Anafartalar’da atılmış; bu zaferler Türk Kurtuluş Savaşı’nın ön sözü niteliğinde tarihimizde şanlı bir sayfa teşkil etmiştir. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin vatan uğruna gözünü kırpmadan canını nasıl feda ettiğini; genç-yaşlı, kadın-erkek demeden vatan müdafaası için nasıl topyekûn mücadele verdiğini göstermiştir. Türk ulusu vatanını işgal edip kendilerini öldürmeye gelenlerin bile yaralarını sararak bütün dünyaya insanlık dersi vermiştir. Bu bakımdan bu zorlu mücadele aynı zamanda insanlığın vahşeti yendiği yerdir. Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde, Anafartalar Kahramanı Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları başta olmak üzere; ebediyete intikal eden bütün kahramanlarımızı; Seyit Onbaşı’yı, 57. Alay Şehitleri’ni ve komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’i, Nusret mayın gemisi mürettebatı ile komutanı Hafız Nazmi Bey’i ve vatanını canından aziz bilen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi.