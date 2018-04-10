GTB’de Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları seçildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) yeni meclis ve yönetim kurulu başkanları yapılan seçimle belirlendi. GTB Meclis Başkanlığı görevine Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı ise Mehmet Akıncı seçildi.

Gaziantep Ticaret Borsasında 3 Nisan 2018 tarihinde yapılan seçimlerin ardından 12 farklı meslek grubunda meclise giren 30 meclis üyesi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

GTB Konferans salonunda düzenlenen toplantıda, 2018-2022 yılları arasında görev yapacak meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri yapılan seçimle belirlendi.

30 meclis üyesinin oy kullandığı ve tek liste halinde gidilen seçim sonucunda, Meclis Başkanlığına Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Akıncı getirildi.

Gerçekleştirilen seçim sonrası meclis üyelerine hitaben konuşan Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yeni dönemin herkese hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Gaziantep’e yakışır örnek bir seçim sürecini geride bıraktıklarını vurgulayan Tiryakioğlu, “Seçim öncesi de hep belirtmiştim. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun kazanan hep Gaziantep olsun demiştim. İnşallah kazanan her zaman şehrimiz olacak. Yeni bir döneme girdik aramıza yeni katılan meclis üyelerimiz ve yönetim kademesinde ilk kez görev alacak arkadaşlarımız var ben öncelikle hepsine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hepsinin borsamızı hakkıyla temsil edeceklerine ve bir adım daha ileri taşımak için çaba harcayacaklarına yürekten inanıyorum. Bizler GTB çatısı altında büyük bir aileyiz. Bu birlikteliği seçimlerde zaten örnek oluşturacak şekilde sergiledik. Bugün seçimlere tek liste halinde gitmemizde zaten bu birlik, beraberlik ve uyumun en güzel nişanesidir. GTB’deki görevime bundan sonra meclis başkanı olarak devam edeceğim. Yönetim kurulumuzun her zaman yanında olacağımı belirtmek istiyorum. Hizmetlerimize kaldığımız yerden hep birlikte en hızlı şekilde devam edeceğiz. Son 5 yıl içerisinde şehrimiz ve bölgemiz ekonomisi adına birçok önemli projeyi hayata kazandırdık. Bundan sonrada el birliği içerisinde devam eden yatırımlarımızı en kısa sürede tamamlayıp çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada, yeni dönemin GTB’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, kendisine destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğun yükümlülüklerini en güzel şekilde yerine getirebilmek için meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle uyum ve istişare içerisinde çalışacaklarını belirten Akıncı, “Meclis çatımız altında sağladığımız bu birlik beraberlik ortamıyla inşallah Gaziantep ve Türkiye için çok güzel işlere hep birlikte imza atacağız” dedi.

Görev değişimin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çeken Akıncı, “Ahmet başkanımızdan aldığımız bu bayrağı hep en üst noktaya taşıma gayreti ve azmi içerisinde olacağız. Geçtiğimiz dönem içerisinde borsamız üye memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışı noktasında sayısız ilklere ve başarılara imza attı. Temennimiz bu başarıyı kaldığımız yerden daha üst noktalara taşıyarak hizmet kervanımızı daha da genişletmek. İnşallah hepinizin destek ve katkılarıyla ülkemize milletimize yararlı işler yapmaya devam edeceğiz. Desteklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri geçici seçim sonuçları şu isimlerden oluştu:

"Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları ve Katip üye

Ahmet Tiryakioğlu Meclis Başkanı, Enver Çokay Meclis Başkan Yardımcısı, Karaca Türkmen Meclis Başkan Yardımcısı, Ahmet Karakan Meclis Katip Üye.

Yönetim kurulu asil üyeleri

Mehmet Akıncı Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri: Cesim Arslan, Ali Alagöz, Mustafa Kara, Fatih Çakır, Bilal Darı, Turgay Doğan, Nebi Koca ve Mehmet Özmen

TOBB Genel kurul delegesi asil üyeleri

Ahmet Tiryakioğlu, Mehmet Akıncı, Bilal Tabur, Mehmet Emin Balyemez, Mevlüt Polat, Ahmet Ulu, Enver Çokay, Mehmet İşbilir, Karaca Türkmen ve Orhan Çetin

Disiplin kurulu asil üyeleri

Ahmet Karakaş, Yusuf Emre, Fayat Tabur, Mustafa Bozan, Taylan Nagaş, İbrahim Halil Emrullah."