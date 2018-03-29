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GSO Uluslararası Akreditasyon Belgesini yeniledi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) odalar için ortak kalite stratejisi oluşturmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geliştirilen, ‘Oda Akreditasyon Sistemi’ yenileme belgesini düzenlenen törenle aldı.13. Dönem’de akredite...

GSO Uluslararası Akreditasyon Belgesini yeniledi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) odalar için ortak kalite stratejisi oluşturmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geliştirilen, ‘Oda Akreditasyon Sistemi’ yenileme belgesini düzenlenen törenle aldı.13. Dönem’de akredite...

29 Mart 2018 Perşembe 17:17
GSO Uluslararası Akreditasyon Belgesini yeniledi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) odalar için ortak kalite stratejisi oluşturmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından geliştirilen, ‘Oda Akreditasyon Sistemi’ yenileme belgesini düzenlenen törenle aldı.

13. Dönem’de akredite olan 18 oda/borsa ve 2 şube ile belge yenileme denetimleri tamamlanan 96 oda/borsaya, akreditasyon sertifikaları TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi. Akredite Oda/Borsa sertifika törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve akreditasyon sertifikası almaya hak kazanan Oda ve Borsaların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende daha sonra akreditasyon töreni yapıldı. GSO adına Oda Akreditasyon Sertifikasını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.
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