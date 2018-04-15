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GSO-MEM kursiyerlerini istihdama yarım maaş destek

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde(GSO-MEM) devam etmekte olan kursları bitiren kursiyerleri istihdam edecek olan firmalara 6 ay boyunca yarım maaş destek sağlanacak.GSO-MEM’de ambalaj ve paketleme elemanı, iplik...

GSO-MEM kursiyerlerini istihdama yarım maaş destek

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde(GSO-MEM) devam etmekte olan kursları bitiren kursiyerleri istihdam edecek olan firmalara 6 ay boyunca yarım maaş destek sağlanacak.GSO-MEM’de ambalaj ve paketleme elemanı, iplik...

15 Nisan 2018 Pazar 11:38
GSO-MEM kursiyerlerini istihdama yarım maaş destek

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde(GSO-MEM) devam etmekte olan kursları bitiren kursiyerleri istihdam edecek olan firmalara 6 ay boyunca yarım maaş destek sağlanacak.

GSO-MEM’de ambalaj ve paketleme elemanı, iplik laborantı-tekstil elemanı, modelleme ve 3D yazıcı operatörü, tesviyeci, tornacı, PVC doğramacı, proje hazırlama ve büro elemanı, yuvarlak örme elemanı kurslarında Türk ve Suriyeli kursiyerler eğitim görüyor. Eğitim gören kursiyerleri istihdam etmek, destekten yararlanmak ve yabancı işçi çalıştırmayla ilgili bilgi almak isteyen üyeler, www.gso.org.tr ve info@gsomem.com.tr internet adresinde yer alan formu doldurarak mail yoluyla ve 03425030044 faks numarasına formları gönderebilecek. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı açıklamada, sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elaman yetiştirmek amacıyla, Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli mesleki eğitim merkezi örnekleri incelenerek kurulan GSO-MEM’in Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanda kurulduğunu kaydetti. Sanayicilerden gelen mesleki eğitim taleplerine göre ve ihtiyaç duyulacak alanlarda mesleki eğitimlere devam edileceğini belirten Ünverdi, “Bu kapsamda Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ile yapılan işbirliği neticesinde GSO-MEM’de devam etmekte olan kursları bitiren kursiyerleri istihdam eden üyelerimize 6 ay boyunca yarım maaş desteği sağlanacak. 2018 yılında başlayan projede 50 mesleki konuda eğitim verilerek Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan elemanlar yetiştirilmeye devam edilecek” dedi. Katma değerli üretim, markalaşma, inovasyon ve tasarımda kalifiye eleman yetişmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Ünverdi, “Bu anlayışla eğitimler verilen merkezimize, gençlerimizi, meslek sahibi olmak isteyen veya kendisini mesleki eğitim konusunda geliştirmek isteyenleri bekliyoruz. Çalışmalarımızda bize destek veren kurum ve kuruluşlara da çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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