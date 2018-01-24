GKV’li Özlem Koçakgöl’e karatede bronz madalya

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Kızlar (A) Karate Müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi Özlem Koçakgöl, il üçüncülüğü elde ederek bronz madalya aldı.

Okul sporlarının birçok dalında adeta destan yazan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, ferdi sporlarda da isimlerini başarı listelerine yazdırmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Kızlar (A) Karate Müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi öğrencisi Özlem Koçakgöl, il üçüncülüğü elde ederek bronz madalya aldı. Mutluluğunu arkadaşları ve okul idarecileriyle paylaşan Koçakgöl, hedefinin daha iyi dereceler elde ederek milli takıma girmek olduğunu ifade etti. Başarılı sporcuyu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşçan ve Liseler Müdürü Hakan Alnıaçık, sporun bütün dallarının Gaziantep Kolej Vakfı çatısı altında yapılabilmesi için her türlü desteği sporculara verdiklerini ifade etti.