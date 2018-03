GKV’de Yeni Nesil Meslek Seçimi Paneli Düzenlendi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen Yeni Nesil Meslek Seçimi Seminerinde Türkiye’nin ilk Kariyer ve Eğitim Koçu ElgizHenden “Yeni Nesil Meslek Seçimi” konusunda öğrenci ve velileri bilgilendirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Eğitim Koçu Elgiz Henden’i ağırladı. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından kabul aldığı akreditasyonlarla Türkiye’nin ilk Profesyonel Kariyer ve Eğitim Koçu olan ElgizHenden, 8, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki GKV Özel Okulları öğrencileri ve velilerine Yeni Nesil Meslek Seçiminin yollarını anlattı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ev sahipliği yaptığı Global Eğitim Organizasyonu ve İz Koçluk işbirliği ile düzenlenen seminerlerde ilk olarak öğrencilerle bir araya gelen Henden onlara hayatlarının gidişatını belirleyecek olan meslek seçimi evresinde yaşayabilecekleri durumları ve yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verildi. Temel Koçluk Becerileri, Yaşam Koçluğu ve Kariyer Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu gibi eğitimlerden sonra profesyonel olarak Kariyer ve Eğitim Koçluğu yapan ElgizHenden’in öğrencilerin meslek seçimlerine yönelik yaptığı söyleşide “Pek çok insan gibi sizler de sürekli “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna defalarca maruz kaldınız. Belki de çoğunuz bundan sonraki yaşamına yön verecek meslek seçimi evresinde çeşitli gelgitler yaşıyor ve kararsız.İşte bu noktada önemli olan hedefinize kilitlenmek, odağınızı belirlemek ve zamanınızı çok iyi yönetmektir. Bunun için de mutlaka gelişen dünyaya uyum sağlamaya ve çağın gerektirdiği becerilere sahip olmaya özen gösterin. Sahip olmanız gereken 21.yüzyıl becerilerinin başında üretim, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi okur-yazarlığı, medya okur-yazarlığı, esneklik ve uyum, girişimcilik, meraklılık, sebat etmek, cesaret, uyum sağlamak, sosyal ve kültürler arası beceriler, üretkenlik ve sorumluluk, liderlik gelmektedir. Geleceğin mesleklerinden bazılarını sıralamak gerekirse de Artırılmış Gerçeklik Mühendisliği, Genetik Danışman, Robotik Sorunlar Avukatlığı gibi meslekler yeni yüzyılın en önemli meslekleri arasında yer alacaktır” dedi.

"Bir alanda uzmanlaşın"

Kariyer ve Eğitim Koçu olan ElgizHenden söyleşisinde gençlere önemli mesajlar verirken bireylerin bir alanda uzmanlaşması gerektiğini de vurgulayarak “Unutmayın, bir şeyi derinlemesine bilen ama bildiğini her alanda, her modelde, her yerde yapabilen ve her kurum-kişiye sunabilenler başarılı olacak” dedi.

Çocuğunuza Meslek Seçiminde Nasıl Yardımcı Olursunuz?

Kariyer ve Eğitim Koçu olan ElgizHenden GKV Özel Okulları velileri için düzenlenen oturumda yaptığı açıklamalarda özellikle velilerin çocuklarını yönlendirmeden destek olmaları ve objektif olarak gözlemleyip tanımaları gerektiği konusuna vurgu yaptı.“Türkiye’de gençleri ilgi alanlarına yönlendirmeye, gelecekleri için bir kariyer planı oluşturmaya 9. sınıftan itibaren başlanıyor. Oysa öne çıkan bir yeteneği varsa, örneğin müziğe ya da bir spor dalına özel bir yatkınlığı varsa, 9. sınıfı beklenmeden desteklenmesi daha doğru olacaktır. Dolayısıyla çocuğunuzu objektif olarak gözlemlemeniz, onu iyi tanımanız çok önemli. Yönlendirmeyi sonrasında yapmalısınız. Bir gün uyandığında oyuncu olmak isteyecek, bir gün uyandığında mühendis, ertesi gün aşçı. Birçok seçeneğin arasında dalgalanırken, sizin onu yönlendirmeden destek vermeniz çok önemli. Aksi takdirde, yaparken mutlu olmayacağı, sadece moda olduğu için, çok para kazandıracağını düşündüğü için ya da en yakın arkadaşı o mesleği istiyor diye seçtiği bir kariyeri olabilir. Sonra bir bakmışsınız sabah işe giderken suratı asık insanlardan birine dönüşüvermiş.Doğru desteğin ilk adımı olarak çocuğunuzun kendisini tanımasına yardımcı olun. Kişisel özelliklerini bilmesi çok önemli. Meslekleri tanımasına destek olun.Planlama yapın. Eğer sıcak baktığı bir meslek varsa, bunun için yapılması gerekenleri, atılacak adımları birlikte belirleyebilirsiniz. Öncelikle kendi kişisel özellikleri bakımından bu işi yapmaya uygun mu, birlikte onu değerlendirin.Doğru meslek seçimi ve doğru kariyer yönlendirmesine yönelik birçok bilimsel test de mevcut. Bu testleri araştırın, gerekirse profesyonel destek alın “dedi. Öğrenci ve velilerin merak ettiği konularda da soruları cevaplandıran Kariyer ve Eğitim Koçu olan ElgizHenden ve Global Eğitim Organizasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Canan Severoğlu’na günün anısına GKV Özel Liseleri Müdür Yardımcısı Mevlüt Duman tarafından birer plaket ve çeşitli hediyeler verildi.