Gençlik kampı havuzun şampiyonlarını ağırladı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, yoğun tempoda geçen 20 günlük performans kampını başarıyla tamamladı. Altın kulaçlar, kulvarlarda yaptıkları mesainin yanı sıra kara çalışmalarını Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirdi.

Günübirlik ve üçer günlük kamp faaliyetleriyle her yıl yüzlerce sporcu öğrenciyi misafir eden Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, sezon arasında performans kampına katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcularını ağırladı. Birçok farklı şampiyonada Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu elde eden yeşil-siyahlı altın kulaçlar Alleben 1 Yüzme Havuzu kulvarlarında günde çift antrenman yaparken Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında kara çalışmalarını gerçekleştirdi. Şampiyonlukları getiren yorucu antrenmanlar sonrasında kamp alanında yer alan birbirinden eğlenceli ve heyecan dolu parkurlarda keyifle zaman geçiren yeşil-siyahlı sporcular, Şubat ve Mart aylarında Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu Başkanlığının yurtiçi faaliyet programında yer alan farklı yaş gruplarında Türkiye Şampiyonalarından Gaziantep’e şampiyonluklarla döneceklerinin sözünü verdiler.

Verimli bir devre arası kampı geçirdik

Şehitkamil Belediyesi Su Sporları Takımları Baş Antrenörü Cengiz Bingül, sömestr tatilini fırsat bilerek gerçekleştirdikleri devre arası sporcu performans kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm su sporları branşlarında yakaladığımız başarı çizgisini daha yukarılara taşımak adına çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın bizlere sunduğu imkanlar doğrultusunda sömestr tatilini fırsat bilerek yatılı sporcu performans kampı düzenledik. Sporcularımız adına yoğun bir tempoda geçen kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğini ifade edebilirim. Kamp programı içerisinde her gün çift antrenman yaptık. Bu çalışmaların yanı sıra Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında kara çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kamp alnında grup uyumunu arttıracak eğlenceli etkinliklere katılan sporcularımız, aynı zamanda bol bol moral depoladılar. Sinema, tiyatro, bowling gibi etkinliklerle renklendirdiğimiz kamp sürecinde sporcularımıza branşımıza özgü teorik bilgi aktarımında bulunduk. Performans kampı sürecinde emek veren tüm değerli antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel kamp sürecinin Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonalarında gelecek şampiyonluklar, kırılacak rekorlarla taçlanacağına inanıyorum, bu konuda sporcularımızdan söz aldık.Tüm sporcu öğrencilerimiz gerek sezonun kalan kısmında gerekse 2017 -2018 Eğitim - öğretim yılının 2. döneminde başarılar diliyorum” dedi.