Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114594
ALTIN
171.020
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6040
EURO
4.8900

GBC’den Fatma Şahin’e ziyaret

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma...

GBC’den Fatma Şahin’e ziyaret

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma...

03 Nisan 2018 Salı 17:40
GBC’den Fatma Şahin’e ziyaret

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette güncel konular konuşuldu. Yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin’e anlamlı hediye

Günün anısına GBC Başkanı Arif Kurt Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Fatıma’nın Eli fügürünü hediye etti. Bu anlamlı hediye karşılık Şahin’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GBC Başkanı Arif Kurt ve yönetimine teşekkür etti.

Fatıma’nın Eli figürü

Hz.Fatma bir gün mutfakta helva kavururken, eşi Hz. Ali’yi genç ve güzel bir odalıkla görür ve pişen helvaya elini daldırır ancak hiç bir şey olmaz, helvayı böyle kavurmayı devam eder. O günden sonra elinin kutsallığına, gücüne inanılır.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜN öğr. Gör. Yıldız’dan “Kpss Ales ve kariyer meslekleri” konferansı
GAÜN öğr. Gör. Yıldız’dan “Kpss Ales ve kariyer meslekleri” konferansı
GTO seçimleri başladı
GTO seçimleri başladı
GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’ndan anlamlı proje
GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’ndan anlamlı proje

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim