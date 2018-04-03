GBC’den Fatma Şahin’e ziyaret

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette güncel konular konuşuldu. Yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin’e anlamlı hediye

Günün anısına GBC Başkanı Arif Kurt Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Fatıma’nın Eli fügürünü hediye etti. Bu anlamlı hediye karşılık Şahin’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, GBC Başkanı Arif Kurt ve yönetimine teşekkür etti.

Fatıma’nın Eli figürü

Hz.Fatma bir gün mutfakta helva kavururken, eşi Hz. Ali’yi genç ve güzel bir odalıkla görür ve pişen helvaya elini daldırır ancak hiç bir şey olmaz, helvayı böyle kavurmayı devam eder. O günden sonra elinin kutsallığına, gücüne inanılır.