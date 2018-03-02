Gaziantep’teki FETÖ Davasını Ak Parti 30 kişilik heyet ile takip etti

Gaziantep’te 15 Temmuz’da 5. Zırhlı tugay Komutanlığında yaşanılanlarla ilgili FETÖ davasını Ak Parti’den yaklaşık 30 kişilik heyet takip etti.

Ak Parti Gaziantep İl başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki askerlerin yargılandığı FETÖ davasını yakından takip ettiklerini belirtti. Parti yönetici ve avukatlardan oluşan heyetle davayı takip ettiklerini belirten Özkeçeci, adliye önünde çekilen fotoğrafları da paylaştı. Yaklaşık 30 kişilik heyet ile duruşmayı takip eden Özkeçeci, açıklamasında, "Bugün; 15 Temmuz 5.Zırhlı Tugay sanıklarının yargılandığı davayı takip etmek için teşkilatımızla birlikte Gaziantep Adliyesi’ndeydik. Bu işin içinde olan herkesten o günün hesabı soruluyor, sorulacaktır.

Milli iradeyi yok saymaya kalkan darbeciler hak ettikleri cezayı bulacaklar" ifadelerine yer verdi.