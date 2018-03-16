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Gaziantep’te ’Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’ dikildi

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde ’Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’ dikildi.Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Nurdağı İlçesin’de hatıra ormanı dikildi. Nurdağı Kaymakamlığı, Orman...

Gaziantep’te ’Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’ dikildi

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde ’Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’ dikildi.Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Nurdağı İlçesin’de hatıra ormanı dikildi. Nurdağı Kaymakamlığı, Orman...

16 Mart 2018 Cuma 18:29
Gaziantep’te ’Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’ dikildi

Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde ’Zeytin Dalı Hatıra Ormanı’ dikildi.

Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Nurdağı İlçesin’de hatıra ormanı dikildi. Nurdağı Kaymakamlığı, Orman İşletme ve Ağaçlandırma Şefliği ve Nurdağı TEMA Sorumluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen projeye, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Jandarma Bölük Komutanı Vahit Sağdıç, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Orman İşletme Müdürü ve çok sayıda davetliler katıldı.

Daha sonra günün anlamına binaen getirilen zeytin ve orman fidanları Nurdağı Otoban Gişeleri çevresinde yer alan boş ormanlık arazilere dikildi.
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