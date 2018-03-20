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Gaziantep’te ünlü ozan Aşık Veysel unutulmadı

Ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölümünün 45. yılında, Gaziantep’te düzenlenen etkinlik ile anıldıBüyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı yetkilileri, GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu’nda bir program düzenledi....

Gaziantep’te ünlü ozan Aşık Veysel unutulmadı

Ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölümünün 45. yılında, Gaziantep’te düzenlenen etkinlik ile anıldıBüyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı yetkilileri, GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu’nda bir program düzenledi....

20 Mart 2018 Salı 16:27
Gaziantep’te ünlü ozan Aşık Veysel unutulmadı

Ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu’nu ölümünün 45. yılında, Gaziantep’te düzenlenen etkinlik ile anıldı

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı yetkilileri, GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu’nda bir program düzenledi. Programa Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, okul öğrencileri ve velileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, geçen sene yine böylesi bir programa katıldıklarını ve programda bir öğrenciye ‘piyano alma sözü’ verdiklerini belirtti. Başkan Fatma Şahin’in verdiği bu sözü yerine getirdiklerini ve bugün o piyanoyu aldıklarını belirten Tolay, “İnşallah bu öğrencimiz de konservatuarı kazanır ve bize güzel bir konser verir. Güzel günlerde kullanmasını diliyorum” diye konuştu. Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi de, Aşık Veysel’in hayatı ile ilgili bilgiler vererek öğrencilerden bu yönde çalışmalarını istedi. Çelebi, Türkiye’ye ve dünyaya model olan Aşık Veysel’i unutmayacaklarını belirtti. Okul Müdürü Mehmet Yıldız ise, devletin son dönemlerde engellilerin toplumla birleşmesi için bir takım çalışmalar yaptığını ve bunda da başarılı olduğunu söyledi. Engellilere verilen imkanların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, bu programda kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Radyo programcısı Mehmet Çelenk de Aşık Veysel’in doğumu, yaşamı ve ölümü ile ilgili bilgileri anlattı.

Program sonrası okul öğrencilerinden oluşan müzik ekbi eşliğinde Ensar Polat isimli öğrenci Aşık Veysel’in şarkılarını okudu.
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