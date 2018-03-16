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Gaziantep’te ÖSP il başkanı tutuklandı

Gaziantep’te PKK/KCK/YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖSP il başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te ÖSP il başkanı tutuklandı

Gaziantep’te PKK/KCK/YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖSP il başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16 Mart 2018 Cuma 19:32
Gaziantep’te ÖSP il başkanı tutuklandı

Gaziantep’te PKK/KCK/YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖSP il başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) İl Başkanı Hasan Kaya, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto ettiği, PKK/KCK/YPG örgüt bağlantısı bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 2 gün önce gözaltına alınmıştı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalanan Kaya, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Gaziantep Adliyesi’ne götürülen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 16.03.2018 20:11
Anahtar Kelimeler:
ÖSP TutuklamaGaziantep
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