Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118267
ALTIN
165.198
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.4085
EURO
4.7826

Gaziantep’te doğal meyve suyu tercih ediliyor

Gaziantep’te havaların ısınması ve insanların su kaybetmeleri doğal içeceklere ilgiyi arttırıyor.Su ve vitamin kaybı eksikliğini gün içerisinde gidermek isteyen vatandaşlar, özellikle el yapımı doğal sıkma meyve sularını tercih ediyor.Gaziantep’te...

Gaziantep’te doğal meyve suyu tercih ediliyor

Gaziantep’te havaların ısınması ve insanların su kaybetmeleri doğal içeceklere ilgiyi arttırıyor.Su ve vitamin kaybı eksikliğini gün içerisinde gidermek isteyen vatandaşlar, özellikle el yapımı doğal sıkma meyve sularını tercih ediyor.Gaziantep’te...

13 Mart 2018 Salı 16:07
Gaziantep’te doğal meyve suyu tercih ediliyor

Gaziantep’te havaların ısınması ve insanların su kaybetmeleri doğal içeceklere ilgiyi arttırıyor.

Su ve vitamin kaybı eksikliğini gün içerisinde gidermek isteyen vatandaşlar, özellikle el yapımı doğal sıkma meyve sularını tercih ediyor.

Gaziantep’te baharın gelmesiyle tüketilen portakal, limon ve nar suyu gibi doğal içecekler yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların adeta doğal antibiyotik diye tabir ettiği meyve sularının satışını yapan işyerleri ise gün içerisinde satışlarında artış olduğu ve bazı vatandaşların meyve sularını tercih ettiğini söyledi.

Doğal içecek satan işyerine gelen vatandaşlardan Mert Ali,“ İş çıkışı sürekli buraya gelip portakal suyu içiyorum. Hem doğal oluyor hem de vitamin verdiği için enerjimi yükseltiyor. Özellikle bu içeceklerin bizim yanımızda sıkılması tercih etmemize neden oluyor" diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı
Emniyet Müdürü Karaduman’dan Tıp Bayramı mesajı
Antep fistiği ve Antep işinde yeni dönem
Antep fistiği ve Antep işinde yeni dönem

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim