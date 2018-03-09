Gaziantep’te bahis operasyonu

Gaziantep’te polis, yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişiye yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği tarafından 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yasa dışı bahis oynattığı ve oynadığı gerekçesiyle toplam 13 kişiye yasal işlem uygulandı. Operasyonda yapılan adreslerdeki aramalarda ise, yasa dışı bahis oynanmasında ve oynatılmasında kullanılan 4 adet bilgisayar, 8 adet hard disk, 8 adet cep telefonu, 7 adet yazıcı, 12 adet kupon, 5 adet hafıza kartı ve bin 35 TL para elde edildi.

Öte yandan yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen Ö.Ş, M.D, H.Y, A.G. ve A.D isimli şüpheli şahıslar ile yasa dışı bahis oynayan M.K, E.G, K.H.A, D.A, Ö.K, S.A, İ.Ş ve H.K isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.