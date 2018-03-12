Gaziantep’e bahar erken geldi

Türkiye’nin birçok yerinde ağır kış koşulları devam ederken Gaziantep’te adeta bahar havası yaşanıyor.

Gaziantep kent merkezinde ise hava sıcaklığının 19 dereceye ulaşması ile birlikte insanlar parklara akın etti.

Şehir merkezinde bulunan ağaçların ise, çiçek açması hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Havanın sıcaklığını fırsat bilerek parka gelen öğrenciler ise, çimler üzerinde oturup vakit geçirdiler. Öğrencilerden Eren Nizam Gaziantep’e baharın erken geldiğini belirterek,“ Gaziantep’e bahar geldi. Görüyorsunuz çiçekler tomurcuk açmış. Hava mis gibi insanlarda ders çalışma hevesi bile kalmıyor. Arkadaşlarımla burada oturuyoruz“ diye konuştu.