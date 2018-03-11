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Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya:

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, kurtuluş savaşında Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal marşına değinerek, Mehmet Akif Ersoy’u anıyoruz mesajında bulundu.Kurtuluş savaşında en çetin günleri yüreği vatan, millet, bayrak sevgisi...

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya:

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, kurtuluş savaşında Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal marşına değinerek, Mehmet Akif Ersoy’u anıyoruz mesajında bulundu.Kurtuluş savaşında en çetin günleri yüreği vatan, millet, bayrak sevgisi...

11 Mart 2018 Pazar 17:24
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya:

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, kurtuluş savaşında Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal marşına değinerek, Mehmet Akif Ersoy’u anıyoruz mesajında bulundu.

Kurtuluş savaşında en çetin günleri yüreği vatan, millet, bayrak sevgisi ve hürriyet aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı istiklal marşı, muhtevasıyla aziz milletin duygularına tercüman olduğunu İfade eden Vali Ali Yerlikaya, “İstiklal Savaşını zafere götüren süreçte Mehmet Akif, kürsülerdeki konuşmalarıyla, at sırtında Anadolu’da yaptığı seyahatlerle, derinlikli yazılarıyla, binbir zahmetle çıkardığı dergilerle milletimizi aydınlatmış, o sıkıntılı günlerde umut ışığı olmuştur. Merhum Akif’in “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye ettiği duayı, işgal günlerinin milletimizde ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakârlıklar yapıldığının en güzel ifadesi olarak hafızalarımızdan çıkarmamalıyız. Böyle destansı bir "Milli Marş"ın sahibi olmanın milletçe onurunu yaşıyoruz. İstiklal Marşımız, ay-yıldızlı şanlı bayrağımız ile birlikte sonsuza dek aziz milletimizi ve Cumhuriyetimizi gururla temsil edecektir. İstiklal Marşımızın T.B.M.M’de kabulünün 97. yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.
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