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Gaziantep Uluslararası bisiklet yarışlarına evsahipliği yapacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bu sene düzenlediği Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’na Gaziantep Büyükşehir Belediyesi evsahipliği yapacak.2018 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun...

Gaziantep Uluslararası bisiklet yarışlarına evsahipliği yapacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bu sene düzenlediği Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’na Gaziantep Büyükşehir Belediyesi evsahipliği yapacak.2018 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:19
Gaziantep Uluslararası bisiklet yarışlarına evsahipliği yapacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bu sene düzenlediği Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’na Gaziantep Büyükşehir Belediyesi evsahipliği yapacak.

2018 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan organizasyon, Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası “Salcano Gaziantep Mtb Stage Race” organizasyonu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılıyor.

Dünya Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Salcano sponsorluğunda yapılması planlanan ‘Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Yarışları’ 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında üç gün, üç etaptan oluşan yarışmalara ev sahipliği yapacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi’nde koşulacak olan Salcano Gaziantep Stage Race S2 kategorisindeki; Zamana Karşı (Xct), Noktadan Noktaya (Xcp) ve son etap olan Arazi Sürüşü (Cross-Country) yarış parkurunda, yarışmacılar aynı anda pedal basarak, yonca yaprağı formunda hazırlanmış parkurda tur sayısına göre yarışacak.

Ön hazırlıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile tamamlanan parkurda, orman ve toprak yollardan oluşan olimpik parkurlarda koşulacak.

Sporcular, yarışma sonuncunda elde ettikleri puanlarla, Olimpiyat Oyunlarına gerekli şartları sağlamak için, Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından belirlenen limitler ölçüsünde, Yaz Olimpiyat Oyunlarında, katılma hakkına sahip olacaklarını belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Kamil Alev, “Uluslararası Bisiklet Federasyonunun olimpik formatta düzenlediği yarışmalarda ülke sıralaması, her bir ülkenin genel sıralamadaki en iyi üç sporcunun kazandıkları puanların toplamı ile hesaplanıyor. Olimpiyatların düzenlendiği tarihte yürüklükte olan olimpiyat yönetmenliği şartlarını yerine getiren sporcu ve ülkeler olimpiyat oyunlarına hak kazanma şansı elde ediyorlar. “Uluslararası Salcano Gaziantep Stage Race ” yarışmasında elde edilen puanlarla, Türkiye olimpiyat yolunda bir adım daha yaklaşılacak” diye konuştu.

Etkinlik hakkında

Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti Etap yarışı 3 yarış gününden ve bir günlük olimpik dağ bisikleti yarışı ulusal kategori üzerinden koşulur. Bunlar sırasıyla; bireysel zamana karşı (Xct), noktadan noktaya (Xcp) ve Olimpik Crosscountry (Xco) yarışı. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurallarına göre organize edilecektir. Yarışlar tüm güncel UCI ve Gsım lisanslı sporculara açık.

Etkinlikte UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları ve yönetmelikleri geçerlidir. Her yarışın sonucu, hakem heyetinin kontrolünden sonra takip eden en kısa sürede www.bisiklet.gov.tr web sayfasında yayınlanacak.
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