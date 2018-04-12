Gaziantep 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası başladı

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası ve Minikler Şenliği, 26 farklı okul basketbol takımından 400’ü aşkın sporcu öğrencinin katılımıyla start aldı.

Parke üzerinde birbirinden renkli mücadelelere sahne olacak 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupasında 3 farklı grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan dev adamlar ve potanın perileri, organizasyon süresi boyunca sürpriz oyunlar ve yarışmalarla keyifli bir o kadar da heyecan dolu anlar yaşayacak. Antrenörlerinin taktik tahtasına çizdiği oyunları sahaya yansıtmak için sabırsızlanan yıldız basketbolcular, müsabaka dönemi boyunca alacakları dakikalarda yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler. Organizasyon esnasında Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde 3.kez TBF Merkez Hakem Kurulu C Klasman Hakem Kampı da gerçekleştirilecek. Organizasyonun startını veren ilk hava atışını gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dev adamlara ve potanın perilerine müsabakalar öncesinde moral vermeyi de ihmal etmedi.

Müsabaka sayısının artması çok önemli

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, il genelinde farklı yaş gruplarında yapılan müsabaka sayısının artmasının çok önemli olduğunu ifade etti. 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, “Çocuk ve genç yaştaki basketbolcularımızın teknik ve taktik anlamında gelişimi, genç antrenörlerimizin müsabaka deneyimlerinin artması, hakemlerimizin müsabaka tecrübelerinin gelişmesi adına il genelinde yapılan müsabaka sayısının artması çok önemli. Bu nedenle kulüpler arası müsabakalar ve okul sporları organizasyonları kadar yıl geneline yayılan özel turnuvalara da oldukça önem veriyor ve gerçekleştirilmesi konusunda destekliyoruz. Paydaş kurumlarımızın destekleriyle her geçen yıl organizasyonların yapısı daha da profesyonel bir hal alıyor. 6. Geleneksel 23 Nisan Basketbol Kupasına müsabakalar devam ederken bir yandan da ev sahipliğimizde C klasman hakem kampı icra edilecek. Basketbol adına birçok farklı güzelliği bir arada yaşayacağımız bu değerli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, 3 farklı grupta forma terletecek 400’ün üzerinde sporcu öğrencimize başarılar diliyorum” dedi.

Sporcularımız deneyim kazanıyor

Adnan A.Ş. Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Rıfat Kartaş, düzenlenen geleneksel organizasyonlarda sporcu öğrencilerinin deneyim kazanmaya devam ettiklerini söyledi. Karataş, “Şehitkamil Belediye Başkanlığımızca düzenlenen geleneksel spor organizasyonlarında sporcularımız deneyim kazanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz farklı okullarda öğrenim gören yaşıtlarıyla tanışma ve dolayısıyla güvenli bir ortamda sosyalleşme fırsatı elde ediyorlar. Yarışma tecrübesi elde eden sporcularımız bir sonraki resmi turnuva döneminde çok daha hazır bir şekilde parke üzerinde yerlerini alıyorlar. Yıllarıdır aralıksız olarak bu organizasyonları düzenleyen, ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediyemize tüm sporcu öğrencilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.