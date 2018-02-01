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Gaziantep 2018’e yüzde 6,2 ihracat artışıyla başladı

Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı verilerine göre, Gaziantep’ten Ocak ayında yüzde 6,2 artışla 522 milyon 848 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın Ocak ayında ise, 492 milyon 409 bin dolar ihracat...

Gaziantep 2018’e yüzde 6,2 ihracat artışıyla başladı

Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı verilerine göre, Gaziantep’ten Ocak ayında yüzde 6,2 artışla 522 milyon 848 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın Ocak ayında ise, 492 milyon 409 bin dolar ihracat...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:52
Gaziantep 2018’e yüzde 6,2 ihracat artışıyla başladı

Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak ayı verilerine göre, Gaziantep’ten Ocak ayında yüzde 6,2 artışla 522 milyon 848 bin dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın Ocak ayında ise, 492 milyon 409 bin dolar ihracat yapılmıştı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2018 yılına ihracat artışıyla başladıkları için çok memnun olduklarını belirtti. Gaziantep’in, Ocak ayında en fazla ihracat yapan 6’ncı il olduğunu kaydeden Konukoğlu, “Üretimimiz, ihracatımız ve sağladığımız istihdamla ülkemize değer katıyoruz. Bundan sonraki süreçte de el ele, omuz omuza vererek ihracat rakamlarını yukarı çıkaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Konukoğlu, ihracat rakamlarının yükselmesine katkı sağlayan sanayici ve ihracatçıları kutladığını da sözlerine ekledi.
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