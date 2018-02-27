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GAÜN’de Bir Motif Bir İnsan Projesi Tanıtıldı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında hazırlanan Bir Motif Bir İnsan Projesi tanıtım törenindeki konuşmasında, "Üniversiteler sadece eğitim...

GAÜN’de Bir Motif Bir İnsan Projesi Tanıtıldı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında hazırlanan Bir Motif Bir İnsan Projesi tanıtım törenindeki konuşmasında, "Üniversiteler sadece eğitim...

27 Şubat 2018 Salı 18:37
GAÜN’de Bir Motif Bir İnsan Projesi Tanıtıldı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında hazırlanan Bir Motif Bir İnsan Projesi tanıtım törenindeki konuşmasında, "Üniversiteler sadece eğitim yuvası değil aynı zamanda topluma yön veren ve toplumun önde giden bireyleridir" dedi.

Prof. Dr. Ali Gür konuşmasında projenin "Bir Motif Bir İnsan" projesinin çok büyük bir proje olduğunu belirterek, "Bu projenin paydaşları içerisinde sadece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü değil aynı zamanda bu işin mimarı olan Toplumsal Duyarlılık Projeleriyle marka değeri oluşturan Gaziantep Üniversitesi’nin de işbirliğiyle harika projeler çıkıyor. Biz bu konuda çok deneyimliyiz. Sadece Avrupa Birliği projelerinde değil SODES Projelerinde de büyük deneyimlerimiz var. Daha önceki projelerimizde büyük başarılar olduğu için SODES üzerinden yeni projemiz de desteklenmiş oldu. Üniversitemiz yaklaşık olarak 68 bin öğrenciyle yıllardır Toplumsal Duyarlılık Projelerini yapıyor ve kurumsallaşmış. 300’ün üzerinde farklı proje uygulanıyor. Ama emin olun ki bunların en başarılarından birisi de yine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile beraber yaptığımız geçen yıl ki proje ve bu proje" dedi.

Devletin her geçen gün daha güçlendiğini vurgulayan Gür, devletin sadece insanlarını korumak, kollamakla değil aynı zamanda suç işlemiş bile olsa hiçbir vatandaşını asla heba etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Gür, "Onları tekrar topluma kazandırmak adına her türlü çabayı sarf ediyor. Bu aslına bakıldığında dünyanın iftiharla gözlediği ve şaşkınlıkla izlediği bir tablo. Bir taraftan sosyal devlet olarak sağlıktan bütün insanları istifade ettiriyor. Amerika, İngiltere başta olmak üzere bundan el çekip, bu kaldırılamaz bir yük derken Türkiye bunu başarıyor. Diğer taraftan hasbelkader kaderin kurbanı olmuş ve suça teşvik olmuş sonra gerekli şekilde cezalandırılmak üzere tutuk evine bırakılmış insanların da yeniden rehabilitasyonu amacıyla topluma döndürülmesi için büyük projeler yapılıyor" şeklinde konuştu.

Kurs ve eğitimler verilecek

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen törende GAÜN Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Remzi Öztekin proje hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Öğr. Gör. Öztekin, sunumunda, “Proje kapsamında, Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi Müdürlüğü tarafından sedef işleme, kilim dokuma eğitimleri ve kursları verilecek. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından da basketbol, voleybol eğitimleri veriliyor. Bu eğitim ve etkinlikler kapsamında proje ortağımız Gaziantep Üniversitesi’nin eğitmenleri eşliğinde, üniversitemizin atölye, spor salonları kullanılacak. Projemiz, düzenli işi olmayan hükümlülere meslek eğitimi vermek, sportif ve sosyal aktivitelerle topluma uyumlarının önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmak ve böylelikle suçun tekrarını önlemeyi amaçlıyor” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Erdal Başçı tarafından 70 kursiyere hediyeleri takdim edildi.
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